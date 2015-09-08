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    Максим Зимарев - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Максим
    Отчество Андреевич
    Фамилия Зимарев
    Команда Муром
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 ноября 1989 (33 года)
    Рост 179
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Текстильщик 15 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2015 1' -90' Текстильщик (Иваново) 1:1 ЦРФСО (Смоленск)
    26.10.2015 1' -90' Коломна (Коломна) 0:2 Текстильщик (Иваново)
    21.10.2015 82' -90' Текстильщик (Иваново) 0:0 Спартак К (Кострома)
    17.10.2015 1' -90' Сочи (Сочи) 1:0 Текстильщик (Иваново)
    11.10.2015 1' -90' Текстильщик (Иваново) 1:2 Химки (Химки)
    01.10.2015 22' -90' Домодедово (Москва) 0:3 Текстильщик (Иваново)
    27.09.2015 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 3:0 Волга (Тверь)
    21.09.2015 56' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 0:1 Текстильщик (Иваново)
    90'
    15.09.2015 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 2:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    08.09.2015 1' -54' Москва (Москва) 2:0 Текстильщик (Иваново)
    01.09.2015 1' -56' Текстильщик (Иваново) 6:0 Карелия (Петрозаводск)
    23.08.2015 58' -90' Псков-747 (Псков) 1:1 Текстильщик (Иваново)
    18.08.2015 1' -90' Текстильщик (Иваново) 0:0 Строгино (Москва)
    12.08.2015 1' -76' ЦРФСО (Смоленск) 2:2 Текстильщик (Иваново)
    66'
    04.08.2015 1' -90' Текстильщик (Иваново) 4:1 Коломна (Коломна)
    28.07.2015 1' -90' Спартак К (Кострома) 1:1 Текстильщик (Иваново)
    85'
    20.07.2015 1' -90' Текстильщик (Иваново) 1:0 Торпедо Вл (Владимир)
    16'
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