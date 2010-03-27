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Команды
Зенит
Вадим Шилов
Новости
€ 800 тыс
Вадим Шилов - новости
Зенит
15 марта 2008 (18), Белгород
#51 | Нападающий
Россия
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Трансферы
Реакция болельщиков «Зенита» на продление контракта с травмированным форвардом
28 марта
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«Зенит» продлил контракт с травмированным нападающим
27 марта
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Аршавин определил преемников себя и Кержакова в «Зените»
18 марта
1
Аршавин назвал воспитанников академии «Зенита» не слабее Батракова и Кисляка
16 января
4
Вингер «Зенита»: «Люди хотят, чтобы появился второй Аршавин»
2025.12.30 09:14
Семак высказался о тяжелой травме у игрока «Зенита»
2025.12.01 12:24
1
Реакция болельщиков «Зенита» на тяжелую травму главного таланта клуба
2025.11.22 10:28
4
Главный талант «Зенита» порвал кресты на тренировке
2025.11.21 11:09
7
55 главных талантов российского футбола
2025.11.11 18:13
3
Шилов высказался о дебюте за «Зенит»
2025.08.13 11:58
1
Семак объяснил, почему не выпускает 17-летнего Шилова
2025.07.31 10:15
Аршавин примет решение по вингеру «Зенита»
2025.07.29 10:58
1
Орлов сравнил молодого зенитовца Шилова с Малкомом
2025.07.17 23:41
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«Зенит» продлил контракты с двумя игроками
2025.06.24 22:22
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08:18
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Упущенная победа России, итоговое решение Роналду по сборной Португалии, Мбаппе покинет «Реал» и другие новости
02:00
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