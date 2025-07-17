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Орлов сравнил молодого зенитовца Шилова с Малкомом

Сегодня, 23:41

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением об игре молодого нападающего «Зенита» Вадима Шилова. Футболист ярко проявил себя в контрольных играх петербургского клуба в межсезонье.

Орлов отметил интересные навыки Шилова в работе с мячом. По его словам, эти навыки схожи с тем, как действовал Малком, подрабатывая левой ногой. Геннадий Орлов считает, что у Вадима есть важная для футболиста «аритмия» – умение менять ритм движения и шаг.

«Больше всего в новом сезоне хочется посмотреть на игру Вадима Шилова. Он ведь не только проявил себя в контрольных играх, у него и навыки интересные – то, как он работает с мячом. Так, например, делал Малком – подрабатывал левой ногой. Потому что футболист, перед тем, как пробить, забить, обыграть, должен уметь поменять ритм движения и шаг – сделать его короче или длиннее. И вот эта «аритмия» у Шилова есть. И в целом видно, что перспективный парень. Но посмотрим, что будет дальше, будет ли он вообще в основной команде», – сказал Орлов.

17-летний Вадим Шилов находится в системе «Зенита» с 12-летнего возраста.

  • В 2024 году Вадим Шилов стал лучшим бомбардиром и ассистентом турнира ЮФЛ-2.
  • В том же турнире Шилов набрал 69 очков по системе «гол+пас».
  • Из этих 69 очков 42 пришлись на забитые голы, а 27 – на результативные передачи.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Зенит Малком Шилов Вадим Орлов Геннадий
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