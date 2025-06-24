«Зенит» продлил контракты с двумя игроками

Вадим Шилов и Даниил Кондаков заключили новые соглашения с «Зенитом».

Теперь контракты с 17‑летними воспитанниками рассчитаны до 2028 года.

«Необходимо каждый день тренироваться, развивать себя и становиться лучше. Большое спасибо клубу за то, что дает нам такую возможность.

Цель одна – играть в основной команде и показывать результат. Каждый день нужно доказывать свою трудоспособность, что мы и стараемся показывать в каждой лиге, где нам дают возможность», – прокомментировал продление договора Кондаков.

«Это важный момент, я подписал второй контракт в своей жизни. Должен стараться, показывать себя, проявлять и играть», – сказал Шилов.