Семак объяснил, почему не выпускает 17-летнего Шилова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о вингере команды Вадиме Шилове после гостевого матча с «Ахматом» (2:1) в 1-м туре группы A Пути РПЛ FONBET Кубка России.

– Еще, если можно, по Шилову. Он с командой остался после сборов. На второй матч поехал, на кубковый тоже, но пока на поле не выходит. Каким вы видите его будущее? Что ему будет полезно?

– Я думаю, что он должен тренироваться, бороться за место в составе, за время, которое он обязательно получит. Мы исходим из того, как складываются отдельно взятые матчи. Сегодня, конечно, при счете 2:0, 2:1 с таким количеством единоборств и тем, как мы играли… Естественно, мы выпустили тех игроков, которые поувереннее, поопытнее.

Его позиция – с правого фланга, если мы говорим про вингера, но нужно было и в обороне отрабатывать. Эта позиция требует большой надежности. Сегодня дали возможность Мантуану, исходя из хода матча.

Если бы нам нужно было больше атаковать и была возможность выйти ему более спокойно, конечно, мы бы дали ему сыграть. Но сегодня игра была очень нервной, и выпускать игрока в такой матч, я думаю, не всегда правильно.