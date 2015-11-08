Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Нартиков - статистика

Завершил карьеру
7 мая 1987 (39)
#2 | Нападающий
184 см | 78 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Машук-КМВ
13
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 17 тур
СКА-Ростов
1 : 1
08.11.2015
Машук-КМВ
1' - 52'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 16 тур
Машук-КМВ
0 : 1
01.11.2015
Ангушт
1' - 67'
16'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 15 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
25.10.2015
Машук-КМВ
83' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 12 тур
Машук-КМВ
2 : 0
04.10.2015
Дружба
88' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 10 тур
Терек-2
0 : 0
21.09.2015
Машук-КМВ
87' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 9 тур
Машук-КМВ
0 : 1
14.09.2015
Афипс
79' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 8 тур
Краснодар-2
2 : 1
07.09.2015
Машук-КМВ
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 7 тур
Машук-КМВ
1 : 0
01.09.2015
Астрахань
78' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 6 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 0
25.08.2015
Машук-КМВ
88' - 53'
85'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 5 тур
Машук-КМВ
1 : 0
18.08.2015
СКА-Ростов
84' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 4 тур
Ангушт
0 : 1
12.08.2015
Машук-КМВ
72' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 3 тур
Машук-КМВ
1 : 1
04.08.2015
Динамо Ставрополь
76' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 2 тур
МИТОС
2 : 5
28.07.2015
Машук-КМВ
71' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 1 тур
Машук-КМВ
0 : 2
20.07.2015
Спартак-Нальчик
70' - 90'
Главные новости
Зидан определил капитана сборной Франции
20:57
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
20:51
Ловчев высказался о своем назначении на пост тренера «Спартака»
20:23
Россиянин стал лучшим игроком матча Лиги Европы
19:59
1
Президент РПЛ объяснил, чем его удивляет «Зенит»
19:32
3
Состав Франции на первый сбор при Зидане
19:25
2
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
2
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
3
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
5
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+