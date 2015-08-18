Александр Нартиков - статистика
#2 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Нартиков
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Нартиков
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Машук-КМВ
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -52'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|01.11.2015
|1' -67'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Ангушт (Назрань)
|16'
|25.10.2015
|83' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|04.10.2015
|88' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|2:0
|Дружба (Майкоп)
|21.09.2015
|87' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|0:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|14.09.2015
|79' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|07.09.2015
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|2:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|01.09.2015
|78' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|Астрахань (Астрахань)
|25.08.2015
|53' -88'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|1:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|85'
|18.08.2015
|84' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|12.08.2015
|72' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|04.08.2015
|76' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)
|28.07.2015
|71' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|2:5
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|20.07.2015
|70' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)