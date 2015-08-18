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    Александр Нартиков - статистика

    #2 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Александрович
    Фамилия Нартиков
    Команда Машук-КМВ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 мая 1987 (35 лет)
    Рост 184
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Машук-КМВ 13 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -52' СКА (Ростов-на-Дону) 1:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    01.11.2015 1' -67' Машук-КМВ (Пятигорск) 0:1 Ангушт (Назрань)
    16'
    25.10.2015 83' -90' Динамо (Ставрополь) 0:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    04.10.2015 88' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 2:0 Дружба (Майкоп)
    21.09.2015 87' -90' Терек-2 (Грозный) 0:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
    14.09.2015 79' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 0:1 Афипс (Афипский)
    07.09.2015 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 2:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    01.09.2015 78' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:0 Астрахань (Астрахань)
    25.08.2015 53' -88' Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 1:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
    85'
    18.08.2015 84' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    12.08.2015 72' -90' Ангушт (Назрань) 0:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    04.08.2015 76' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    28.07.2015 71' -90' МИТОС (Новочеркасск) 2:5 Машук-КМВ (Пятигорск)
    20.07.2015 70' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 0:2 Спартак-Нальчик (Нальчик)
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