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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Машук-КМВ - Астрахань
Машук-КМВ - Астрахань: обзор матча 01 сентября 2015
Машук-КМВ
01.09.2015, вторник, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 7 тур
1 : 0
Завершен
Астрахань
30'
Р. Алиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Машук-КМВ - Астрахань
Желтая карточка
Ю. Шлеев
90'
+1
Замена
Д. Расулов
️️️️
А. Карибов
90'
Замена
А. Джанкезов
️️️️
Р. Алиев
84'
78'
Желтая карточка
А. Зенин
Замена
А. Нартиков
️️️️
А. Нестеренко
78'
76'
Желтая карточка
Д. Качура
68'
Замена
С. Сечин
️️️️
Л. Уруру
Вторая желтая
А. Винников
66'
63'
Желтая карточка
Д. Щучкин
Замена
Д. Джатиев
️️️️
А. Трубицин
52'
ГОЛ! 1:0!
Р. Алиев
30'
Желтая карточка
А. Винников
8'
3'
Желтая карточка
Л. Уруру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Машук-КМВ
88
Юрий Шлеев
ВР
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
6
Роман Демидов
ЦЗ
12
Андрей Трубицин
ЦЗ
3
Денис Родионов
ЦЗ
3
Евгений Наталич
ЦЗ
22
Александр Карибов
ЦП
27
Александр Нестеренко
ЦП
9
Артур Садиров
ЦП
39
Антон Винников
ЦП
20
Руслан Алиев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Трубицин
Астрахань
57
Владислав Целовальников
ВР
5
Сергей Анисимов
ЦЗ
78
Дмитрий Качура
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
2
Вардан Григорян
ЦЗ
12
Евгений Панфилов
ЦП
14
Андрей Зенин
ЦП
16
Даурен Шадиев
ЦП
7
Луай Уруру
ЦП
14
Александр Голубев
ЦФ
8
Денис Щучкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гунько
Машук-КМВ
22
Вячеслав Марикода
ВР
88
Алан Алборов
ЦЗ
24
Джамал Расулов
ЦП
2
Александр Нартиков
ЦФ
29
Абдель Джанкезов
ЦФ
14
Радик Сабанов
ЦФ
12
Донат Джатиев
ЦФ
Астрахань
1
Никита Годенов
ВР
20
Тимур Измуханов
ЦЗ
22
Максим Потапов
ЦЗ
5
Арно Атти-Байеба
ЦЗ
27
Николай Ястребов
ЦП
25
Сергей Сечин
ЦП
25
Константин Васильев
ЦФ
3-2-4-1
88
Шлеев
12
Трубицин
3
Родионов
3
Наталич
6
Демидов
3
Абидинов
22
Карибов
9
Садиров
39
Винников
27
Нестеренко
20
Алиев
4-4-2
57
Целовальников
78
Качура
93
Гараев
2
Григорян
5
Анисимов
14
Зенин
16
Шадиев
7
Уруру
12
Панфилов
8
Щучкин
14
Голубев
22
Карибов
24
Расулов
24
Расулов
22
Карибов
27
Нестеренко
2
Нартиков
2
Нартиков
27
Нестеренко
20
Алиев
29
Джанкезов
29
Джанкезов
20
Алиев
12
Трубицин
12
Джатиев
12
Джатиев
12
Трубицин
7
Уруру
25
Сечин
25
Сечин
7
Уруру
Остались в запасе
Машук-КМВ
Астрахань
88
Алан Алборов
ЦЗ
14
Радик Сабанов
ЦФ
22
Вячеслав Марикода
ВР
Главный тренер
Сергей Трубицин
20
Тимур Измуханов
ЦЗ
22
Максим Потапов
ЦЗ
5
Арно Атти-Байеба
ЦЗ
27
Николай Ястребов
ЦП
25
Константин Васильев
ЦФ
1
Никита Годенов
ВР
Главный тренер
Сергей Гунько
Остались в запасе
88
Алан Алборов
ЦЗ
14
Радик Сабанов
ЦФ
22
Вячеслав Марикода
ВР
Остались в запасе
20
Тимур Измуханов
ЦЗ
22
Максим Потапов
ЦЗ
5
Арно Атти-Байеба
ЦЗ
27
Николай Ястребов
ЦП
25
Константин Васильев
ЦФ
1
Никита Годенов
ВР
Главный тренер
Сергей Трубицин
Главный тренер
Сергей Гунько
Статистика матча Машук-КМВ - Астрахань
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
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1 : 1
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10.10.2026
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2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Сотников
(Новороссийск)
Стадион:
Центральный
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