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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Машук-КМВ - СКА-Ростов
Машук-КМВ - СКА-Ростов: обзор матча 18 августа 2015
Машук-КМВ
18.08.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 5 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Ростов
55'
Р. Алиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Машук-КМВ - СКА-Ростов
Желтая карточка
Е. Наталич
90'
+1
Замена
В. Абидоков
️️️️
А. Трубицин
90'
Замена
Р. Демидов
️️️️
А. Карибов
89'
Желтая карточка
Р. Алиев
84'
Замена
А. Нартиков
️️️️
Р. Алиев
84'
83'
Замена
Р. Ходунов
️️️️
В. Ларинов
81'
Красная карточка
В. Боков
Замена
Д. Расулов
️️️️
Х. Баев
72'
Вторая желтая
А. Садиров
67'
66'
Желтая карточка
В. Мироник
60'
Замена
В. Боков
️️️️
Т. Кудзиев
Желтая карточка
И. Суров
58'
Желтая карточка
Д. Расулов
55'
ГОЛ! 1:0!
Р. Алиев
55'
Желтая карточка
А. Садиров
52'
Замена
А. Трубицин
️️️️
А. Алборов
46'
Желтая карточка
Д. Родионов
29'
9'
Замена
В. Ларинов
️️️️
М. Светозаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Машук-КМВ
88
Юрий Шлеев
ВР
28
Игорь Суров
ЦЗ
88
Алан Алборов
ЦЗ
3
Евгений Наталич
ЦЗ
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
3
Денис Родионов
ЦЗ
27
Александр Нестеренко
ЦП
9
Артур Садиров
ЦП
22
Александр Карибов
ЦП
14
Хасан Баев
ЦП
20
Руслан Алиев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Трубицин
СКА-Ростов
61
Иннокентий Колесов
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
3
Михаил Борисов
ЦЗ
3
Николай Казаченко
ЦЗ
6
Артем Соболь
ЦП
10
Михаил Светозаров
ЦП
13
Евгений Пронин
ЦП
77
Девико Хинчагов
ЦП
52
Таймураз Кудзиев
ЦП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
61
Артем Геворкян
ЦФ
Машук-КМВ
22
Вячеслав Марикода
ВР
6
Роман Демидов
ЦЗ
12
Андрей Трубицин
ЦЗ
24
Джамал Расулов
ЦП
7
Вадим Абидоков
ПВ
12
Донат Джатиев
ЦФ
2
Александр Нартиков
ЦФ
СКА-Ростов
95
Сергей Будко
ВР
15
Александр Федоров
ЦЗ
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
5
Евгений Охрименко
ПЗ
11
Влад Ларинов
ЦП
10
Вячеслав Боков
ЦФ
81
Роман Ходунов
ЦФ
3-2-4-1
88
Шлеев
3
Наталич
3
Абидинов
3
Родионов
88
Алборов
28
Суров
27
Нестеренко
22
Карибов
14
Баев
9
Садиров
20
Алиев
3-5-2
61
Колесов
3
Борисов
3
Казаченко
5
Мироник
6
Соболь
13
Пронин
77
Хинчагов
52
Кудзиев
10
Светозаров
61
Геворкян
9
Подбельцев
22
Карибов
6
Демидов
6
Демидов
22
Карибов
Трубицин
7
Абидоков
7
Абидоков
Трубицин
14
Баев
24
Расулов
24
Расулов
14
Баев
88
Алборов
12
Трубицин
12
Трубицин
88
Алборов
20
Алиев
2
Нартиков
2
Нартиков
20
Алиев
10
Светозаров
11
Ларинов
11
Ларинов
10
Светозаров
52
Кудзиев
10
Боков
10
Боков
52
Кудзиев
Ларинов
81
Ходунов
81
Ходунов
Ларинов
Остались в запасе
Машук-КМВ
СКА-Ростов
12
Донат Джатиев
ЦФ
22
Вячеслав Марикода
ВР
Главный тренер
Сергей Трубицин
95
Сергей Будко
ВР
15
Александр Федоров
ЦЗ
5
Евгений Охрименко
ПЗ
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
Остались в запасе
12
Донат Джатиев
ЦФ
22
Вячеслав Марикода
ВР
Остались в запасе
95
Сергей Будко
ВР
15
Александр Федоров
ЦЗ
5
Евгений Охрименко
ПЗ
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Трубицин
Статистика матча Машук-КМВ - СКА-Ростов
6
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Машук-КМВ
3 : 0
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Машук-КМВ
2 : 2
24.10.2026
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Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак Т
1 : 1
12.08.2026
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/32 финала
СКА-Ростов
2 : 2
29.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
СКА-Ростов
2 : 2
25.11.2023
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
19.11.2023
СКА-Ростов
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
СКА-Ростов
1 : 0
15.11.2023
Победа
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Стадион:
Центральный
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