Франк Табану - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Франк
|Фамилия
|Табану
|Команда
|Генгам
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1989 (34 года)
|Рост
|178
|Вес
|70
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Франк
|Фамилия
|Табану
|Команда
|Генгам
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1989 (34 года)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генгам
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2018
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|1:2
|Амьен (Амьен)
|05.12.2018
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|2:1
|Генгам (Генгам)
|24.11.2018
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Генгам (Генгам)
|10.11.2018
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|2:4
|Лион (Лион)
|04.11.2018
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|5:0
|Генгам (Генгам)
|27.10.2018
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|1:1
|Страсбур (Страсбур)
|20.10.2018
|1' -90'
|Кан (Кан)
|0:0
|Генгам (Генгам)
|29.09.2018
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|0:1
|Генгам (Генгам)
|26.09.2018
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|0:0
|Генгам (Генгам)
|23.09.2018
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|1:3
|Бордо (Бордо)
|26.08.2018
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|3:0
|Генгам (Генгам)
|18.08.2018
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|1:3
|ПСЖ (Париж)
|11.08.2018
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:1
|Генгам (Генгам)