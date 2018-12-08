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Франк Табану
Статистика
Франк Табану - статистика
Завершил карьеру
30 января 1989 (37)
#27 | Полузащитник
178 см | 70 кг
Франция
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Публикации
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Франция. Кубок 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генгам
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 17 тур
Генгам
1 : 2
08.12.2018
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
2 : 1
05.12.2018
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Реймс
2 : 1
24.11.2018
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Генгам
2 : 4
10.11.2018
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Нант
5 : 0
04.11.2018
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Генгам
1 : 1
27.10.2018
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Кан
0 : 0
20.10.2018
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 1
29.09.2018
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Ним
0 : 0
26.09.2018
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Генгам
1 : 3
23.09.2018
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
3 : 0
26.08.2018
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Генгам
1 : 3
18.08.2018
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Сент-Этьен
2 : 1
11.08.2018
Генгам
Был в запасе
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