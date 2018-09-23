Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Франк Табану - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Франк
    Фамилия Табану
    Команда Генгам
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 января 1989 (34 года)
    Рост 178
    Вес 70
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генгам 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2018 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:2 Амьен (Амьен)
    05.12.2018 Был в запасе Дижон (Дижон) 2:1 Генгам (Генгам)
    24.11.2018 Был в запасе Реймс (Реймс) 2:1 Генгам (Генгам)
    10.11.2018 Был в запасе Генгам (Генгам) 2:4 Лион (Лион)
    04.11.2018 Был в запасе Нант (Нант) 5:0 Генгам (Генгам)
    27.10.2018 1' -90' Генгам (Генгам) 1:1 Страсбур (Страсбур)
    20.10.2018 1' -90' Кан (Кан) 0:0 Генгам (Генгам)
    29.09.2018 Был в запасе Анжер (Анжер) 0:1 Генгам (Генгам)
    26.09.2018 Был в запасе Ним (Ним) 0:0 Генгам (Генгам)
    23.09.2018 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:3 Бордо (Бордо)
    26.08.2018 Был в запасе Лилль (Лилль) 3:0 Генгам (Генгам)
    18.08.2018 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:3 ПСЖ (Париж)
    11.08.2018 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:1 Генгам (Генгам)
    • Читайте нас: 
    11