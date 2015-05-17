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Фелипе Матьони
Статистика
Фелипе Матьони - статистика
Завершил карьеру
15 октября 1988 (37), Ижуи
#2 | Защитник
180 см | 75 кг
Бразилия | Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1 : 4
17.05.2015
Реал
84' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Эйбар
0 : 2
08.05.2015
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Леванте
2 : 2
17.04.2015
Эспаньол
84' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Эспаньол
1 : 0
12.04.2015
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
0 : 3
09.04.2015
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
1 : 1
06.04.2015
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
0 : 0
22.03.2015
Эспаньол
79' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.03.2015
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
1 : 0
27.02.2015
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
2 : 1
20.02.2015
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Севилья
3 : 2
01.02.2015
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
1 : 2
04.01.2015
Эйбар
84' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Кордоба
0 : 0
28.09.2014
Эспаньол
65' - 90'
86'
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
2 : 0
25.09.2014
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
3 : 1
14.09.2014
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
1 : 2
31.08.2014
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Альмерия
1 : 1
24.08.2014
Эспаньол
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