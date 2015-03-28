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Махир Шукуров
Статистика
Махир Шукуров - статистика
Завершил карьеру
12 декабря 1982 (43), Баку
#4 | Защитник
178 см | 70 кг
Азербайджан
Статистика
Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Азербайджан
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 5 тур
Азербайджан
2 : 0
28.03.2015
Мальта
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 4 тур
Азербайджан
0 : 1
16.11.2014
Норвегия
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 1 тур
Азербайджан
1 : 2
09.09.2014
Болгария
1' - 90'
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