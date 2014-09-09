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    Махир Шукуров - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Махир
    Фамилия Шукуров
    Команда Нефтчи
    Состав Основной
    Родной город Баку
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 декабря 1982 (40 лет)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Азербайджан 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.03.2015 Был в запасе Азербайджан 2:0 Мальта
    16.11.2014 1' -90' Азербайджан 0:1 Норвегия
    09.09.2014 1' -90' Азербайджан 1:2 Болгария
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