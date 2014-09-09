Махир Шукуров - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Махир
|Фамилия
|Шукуров
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баку
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 декабря 1982 (40 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Имя
|Махир
|Фамилия
|Шукуров
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баку
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 декабря 1982 (40 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Азербайджан
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.03.2015
|Был в запасе
|Азербайджан
|2:0
|Мальта
|16.11.2014
|1' -90'
|Азербайджан
|0:1
|Норвегия
|09.09.2014
|1' -90'
|Азербайджан
|1:2
|Болгария