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Расписание матчей
Евро-2024
Азербайджан - Норвегия
Азербайджан - Норвегия: обзор матча 16 ноября 2014
Азербайджан
16.11.2014, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 4 тур
0 : 1
Завершен
Норвегия
25'
Х. Нордтвейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Норвегия
90'
+1
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Т. Эльюнусси
Желтая карточка
Д. Назаров
84'
75'
Желтая карточка
А. Содерлунд
72'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
Х. Нильсен
Замена
Д. Назаров
️️️️
Д. Имамвердиев
70'
Замена
Г. Гараев
️️️️
Р. Абышов
65'
61'
Желтая карточка
Й. Самуэльсен
57'
Замена
Й. Самуэльсен
️️️️
М. Меллер Дели
Желтая карточка
Э. Юнусзаде
53'
25'
ГОЛ! 0:1!
Х. Нордтвейт
Пас отдал
С. Йохансен
15'
Желтая карточка
Т. Эльюнусси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
23
Салахат Агаев
ВР
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
4
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
0
Руслан Абышов
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
0
Махир Шукуров
ПЗ
20
Джавид Имамвердиев
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
11
Рауф Алиев
АП
0
Вагиф Джавадов
ЦФ
Главный тренер
Махмуд Гурбанов
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
21
Вегар Форрен
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
15
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
5
Александер Теттей
ЦП
18
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Азербайджан
1
Эмиль Балаев
ВР
1
Камран Агаев
ВР
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
3
Расим Рамалданов
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
2
Гара Гараев
ОП
18
Магомед Мирзабеков
ЦП
8
Миргусейн Сейидов
АП
9
Магомед Гурбанов
ЦФ
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
17
Вугар Надиров
ЦФ
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
22
Стен Грютебуст
ВР
4
Стеффен Хаген
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
16
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
23
Хармит Сингх
ЦП
0
Андерс Конрадсен
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
13
Йоне Самуэльсен
ПП
11
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
11
Александер Содерлунд
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Агаев
4
Юнусзаде
0
Абышов
18
Медведев
14
Садыгов
0
Шукуров
20
Имамвердиев
7
Абдуллаев
19
Амиргулиев
11
Алиев
0
Джавадов
4-5-1
1
Нюланд
14
Эльабделлауи
6
Нордтвейт
21
Форрен
2
Хогли
10
Эльюнусси
8
Йохансен
15
Скьельбред
5
Теттей
20
Дели
18
Нильсен
0
Абышов
2
Гараев
2
Гараев
0
Абышов
20
Имамвердиев
13
Назаров
13
Назаров
20
Имамвердиев
20
Дели
13
Самуэльсен
13
Самуэльсен
20
Дели
10
Эльюнусси
11
Гульбрандсен
11
Гульбрандсен
10
Эльюнусси
18
Нильсен
11
Содерлунд
11
Содерлунд
18
Нильсен
Остались в запасе
Азербайджан
Норвегия
9
Магомед Гурбанов
ЦФ
1
Эмиль Балаев
ВР
1
Камран Агаев
ВР
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
3
Расим Рамалданов
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
18
Магомед Мирзабеков
ЦП
8
Миргусейн Сейидов
АП
17
Вугар Надиров
ЦФ
Главный тренер
Махмуд Гурбанов
4
Стеффен Хаген
ЦЗ
1
Руне Ярстейн
ВР
22
Стен Грютебуст
ВР
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
16
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
23
Хармит Сингх
ЦП
0
Андерс Конрадсен
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Остались в запасе
9
Магомед Гурбанов
ЦФ
1
Эмиль Балаев
ВР
1
Камран Агаев
ВР
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
3
Расим Рамалданов
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
18
Магомед Мирзабеков
ЦП
8
Миргусейн Сейидов
АП
17
Вугар Надиров
ЦФ
Остались в запасе
4
Стеффен Хаген
ЦЗ
1
Руне Ярстейн
ВР
22
Стен Грютебуст
ВР
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
16
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
23
Хармит Сингх
ЦП
0
Андерс Конрадсен
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
Главный тренер
Махмуд Гурбанов
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Статистика матча Азербайджан - Норвегия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
- : -
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
- : -
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
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