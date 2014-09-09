Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Азербайджан - Болгария
Азербайджан - Болгария: обзор матча 09 сентября 2014
Азербайджан
09.09.2014, вторник, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 1 тур
1 : 2
Завершен
Болгария
54'
Д. Назаров
14'
И. Мицански
87'
В. Христов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Болгария
Желтая карточка
А. Абдуллаев
90'
Замена
В. Надиров
️️️️
У. Будак
90'
87'
ГОЛ! 1:2!
В. Христов
Пас отдал
Т. Неделев
83'
Замена
В. Христов
️️️️
М. Александров
74'
Замена
Т. Неделев
️️️️
Г. Илиев
Замена
Т. Гулиев
️️️️
Р. Абышов
74'
63'
Желтая карточка
В. Гаджев
58'
Замена
А. Галабинов
️️️️
И. Мицански
ГОЛ! 1:1!
Д. Назаров
54'
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
В. Джавадов
46'
Желтая карточка
В. Джавадов
35'
Желтая карточка
Р. Абышов
23'
14'
ГОЛ! 0:1!
И. Мицански
Пас отдал
Н. Бодуров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
20
Уфук Будак
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
0
Руслан Абышов
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
0
Махир Шукуров
ПЗ
2
Гара Гараев
ОП
11
Рауф Алиев
АП
10
Руфат Дадашов
ЦФ
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
0
Вагиф Джавадов
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Болгария
1
Владислав Стоянов
ВР
7
Михаил Александров
ЛАЗ
5
Николай Бодуров
ЦЗ
2
Апостол Попов
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
14
Веселин Минев
ОП
18
Владимир Гаджев
ОП
22
Георгий Илиев
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
21
Светослав Дьяков
ЦП
19
Илиян Мицански
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Азербайджан
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
8
Илькин Гиртимов
ЛЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
4
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
3
Расим Рамалданов
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
0
Руслан Амирджанов
ОП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
0
Чихан Озкара
ЦФ
17
Вугар Надиров
ЦФ
Болгария
0
Иван Цворович
ВР
12
Божидар Митрев
ВР
23
Иордан Христов
ЦЗ
3
Александар Александров
ЦЗ
10
Христо Златински
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
2
Страхил Попов
ЦП
0
Симеон Славчев
ЦП
0
Эмиль Гаргоров
ЦП
16
Илья Миланов
ПП
9
Андрей Галабинов
ЦФ
15
Венцислав Христов
ЦФ
3-3-1-3
1
Агаев
15
Гусейнов
0
Абышов
14
Садыгов
20
Будак
2
Гараев
0
Шукуров
11
Алиев
0
Джавадов
13
Назаров
10
Дадашов
3-4-2-1
1
Стоянов
11
Манолев
2
Попов
5
Бодуров
14
Минев
18
Гаджев
22
Илиев
7
Александров
17
Миланов
21
Дьяков
19
Мицански
0
Абышов
22
Гулиев
22
Гулиев
0
Абышов
0
Джавадов
7
Абдуллаев
7
Абдуллаев
0
Джавадов
20
Будак
17
Надиров
17
Надиров
20
Будак
22
Илиев
8
Неделев
8
Неделев
22
Илиев
19
Мицански
9
Галабинов
9
Галабинов
19
Мицански
7
Александров
15
Христов
15
Христов
7
Александров
Остались в запасе
Азербайджан
Болгария
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
8
Илькин Гиртимов
ЛЗ
4
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
3
Расим Рамалданов
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
0
Руслан Амирджанов
ОП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
0
Чихан Озкара
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
23
Иордан Христов
ЦЗ
10
Христо Златински
ЦП
0
Иван Цворович
ВР
12
Божидар Митрев
ВР
3
Александар Александров
ЦЗ
2
Страхил Попов
ЦП
0
Симеон Славчев
ЦП
0
Эмиль Гаргоров
ЦП
16
Илья Миланов
ПП
Главный тренер
Любослав Пенев
Остались в запасе
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
8
Илькин Гиртимов
ЛЗ
4
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
3
Расим Рамалданов
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
0
Руслан Амирджанов
ОП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
0
Чихан Озкара
ЦФ
Остались в запасе
23
Иордан Христов
ЦЗ
10
Христо Златински
ЦП
0
Иван Цворович
ВР
12
Божидар Митрев
ВР
3
Александар Александров
ЦЗ
2
Страхил Попов
ЦП
0
Симеон Славчев
ЦП
0
Эмиль Гаргоров
ЦП
16
Илья Миланов
ПП
Главный тренер
Берти Фогтс
Главный тренер
Любослав Пенев
Статистика матча Азербайджан - Болгария
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
- : -
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
- : -
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
Новости команд
Все
Азербайджан
Болгария
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:27
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
Вчера, 10:20
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Болгария – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
Вчера, 10:20
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
13 ноября
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Азербайджан – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:27
Болгария – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Болгарии и Исландии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Люксембург – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Люксембург – Болгария: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+