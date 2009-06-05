|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|17
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2009
|54' -87'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|12.08.2009
|78' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Сибирь (Новосибирск)
|78' 89'
|09.08.2009
|75' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Урал (Екатеринбург)
|09.07.2009
|65' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:2
|Волга (Нижний Новгород)
|06.07.2009
|1' -58'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|27.06.2009
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|24.06.2009
|1' -79'
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|3:1
|Луч (Владивосток)
|16.06.2009
|56' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Краснодар (Краснодар)
|62'
|13.06.2009
|22' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|05.06.2009
|77' -90'
|Носта (Новотроицк)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|02.06.2009
|55' -90'
|Витязь (Подольск)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|25.05.2009
|1' -70'
|Луч (Владивосток)
|0:2
|Шинник (Ярославль)
|22.05.2009
|77' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:0
|Балтика (Калининград)
|30.04.2009
|1' -34'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|22.04.2009
|75' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|82'
|11.04.2009
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|08.04.2009
|86' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Луч (Владивосток)