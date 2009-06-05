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    Павел Смуров - статистика

    Имя Павел
    Отчество Владимирович
    Фамилия Смуров
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 июля 1979 (43 года)
    Рост 179
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Луч 17 3 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.08.2009 54' -87' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Луч (Владивосток)
    12.08.2009 78' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Сибирь (Новосибирск)
    78' 89'
    09.08.2009 75' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Урал (Екатеринбург)
    09.07.2009 65' -90' Луч (Владивосток) 2:2 Волга (Нижний Новгород)
    06.07.2009 1' -58' Луч (Владивосток) 0:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    27.06.2009 1' -90' Анжи (Махачкала) 2:0 Луч (Владивосток)
    24.06.2009 1' -79' Волгарь-Газпром-2 (Астрахань) 3:1 Луч (Владивосток)
    16.06.2009 56' -90' Луч (Владивосток) 2:1 Краснодар (Краснодар)
    62'
    13.06.2009 22' -90' Луч (Владивосток) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    05.06.2009 77' -90' Носта (Новотроицк) 2:0 Луч (Владивосток)
    02.06.2009 55' -90' Витязь (Подольск) 1:0 Луч (Владивосток)
    25.05.2009 1' -70' Луч (Владивосток) 0:2 Шинник (Ярославль)
    22.05.2009 77' -90' Луч (Владивосток) 2:0 Балтика (Калининград)
    30.04.2009 1' -34' Луч (Владивосток) 1:0 Металлург Л (Липецк)
    22.04.2009 75' -90' Луч (Владивосток) 2:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    82'
    11.04.2009 1' -90' Урал (Екатеринбург) 2:1 Луч (Владивосток)
    08.04.2009 86' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Луч (Владивосток)
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