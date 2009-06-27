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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Анжи - Луч
Анжи - Луч: обзор матча 27 июня 2009
Анжи
27.06.2009, суббота, 18:00
Россия. Первый дивизион, 18 тур
2 : 0
Завершен
Луч
24'
С. Иашвили
40'
О. Марцваладзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Луч
Замена
️️️️
С. Иашвили
Замена
️️️️
О. Марцваладзе
Замена
️️️️
Н. Жосан
Желтая карточка
М. Кристич
Замена
️️️️
В. Михалев
Замена
️️️️
К. Аладашвили
Желтая карточка
В. Казанцев
Замена
️️️️
Д. Самойлов
ГОЛ! 2:0!
О. Марцваладзе
Желтая карточка
А. Данцев
ГОЛ! 1:0!
С. Иашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
20
Эдик Саджая
ЦЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
31
Константин Зуев
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
0
Сандро Иашвили
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Луч
1
Андрей Чичкин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
0
Раде Новкович
ЦЗ
0
Павел Смуров
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
9
Владимир Михалев
ЦП
2
Артем Михеев
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
21
Дмитрий Самойлов
ЦФ
4-4-2
31
Абаев
20
Саджая
13
Тагирбеков
88
Наваловский
11
Аладашвили
23
Жосан
31
Зуев
56
Гриднев
6
Цораев
20
Марцваладзе
0
Иашвили
3-2-4-1
1
Чичкин
0
Смуров
5
Кристич
24
Казанцев
0
Новкович
7
Данцев
2
Михеев
69
Дедечко
13
Кудряшов
9
Михалев
21
Самойлов
Остались в запасе
Анжи
Луч
Статистика матча Анжи - Луч
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Куница
(Краснодар)
Стадион:
Динамо
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