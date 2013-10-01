|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.11.2013
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|17.11.2013
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|10.11.2013
|1' -79'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|03.11.2013
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|0:2
|Сочи (Сочи)
|27.10.2013
|Был в запасе
|Мордовия (Саранск)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|23.10.2013
|46' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:3
|Арсенал (Тула)
|18.10.2013
|90' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:2
|Сибирь (Новосибирск)
|13.10.2013
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Салют (Белгород)
|07.10.2013
|1' -60'
|Луч (Владивосток)
|3:0
|Сибирь (Новосибирск)
|01.10.2013
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|10.09.2013
|1' -46'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|4:0
|Сибирь (Новосибирск)
|05.09.2013
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Ангушт (Назрань)
|28.08.2013
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|0:3
|Сибирь (Новосибирск)
|23.08.2013
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:0
|Химик (Дзержинск)