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    Артем Кабанов - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Артем
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Кабанов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 января 1984 (39 лет)
    Рост 185
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сибирь 11 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.11.2013 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    17.11.2013 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Енисей (Красноярск)
    10.11.2013 1' -79' Спартак-Нальчик (Нальчик) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    03.11.2013 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 0:2 Сочи (Сочи)
    27.10.2013 Был в запасе Мордовия (Саранск) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    23.10.2013 46' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:3 Арсенал (Тула)
    18.10.2013 90' -90' Ротор (Волгоград) 0:2 Сибирь (Новосибирск)
    13.10.2013 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Салют (Белгород)
    07.10.2013 1' -60' Луч (Владивосток) 3:0 Сибирь (Новосибирск)
    01.10.2013 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:1 Балтика (Калининград)
    10.09.2013 1' -46' Нефтехимик (Нижнекамск) 4:0 Сибирь (Новосибирск)
    05.09.2013 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:1 Ангушт (Назрань)
    28.08.2013 1' -90' Уфа (Уфа) 0:3 Сибирь (Новосибирск)
    23.08.2013 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:0 Химик (Дзержинск)
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