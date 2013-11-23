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Артем Кабанов
Статистика
Артем Кабанов - статистика
Завершил карьеру
20 января 1984 (42)
#29 | Полузащитник
185 см | 79 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. ФНЛ 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Cибирь
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Cибирь
0 : 1
23.11.2013
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Cибирь
1 : 0
17.11.2013
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Спартак-Нальчик
2 : 0
10.11.2013
Cибирь
1' - 79'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Cибирь
0 : 2
03.11.2013
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Мордовия
2 : 0
27.10.2013
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Cибирь
0 : 3
23.10.2013
Арсенал
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Ротор
0 : 2
18.10.2013
Cибирь
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Cибирь
1 : 0
13.10.2013
Салют
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Луч
3 : 0
07.10.2013
Cибирь
1' - 60'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Cибирь
1 : 1
01.10.2013
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Нефтехимик
4 : 0
10.09.2013
Cибирь
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Cибирь
1 : 1
05.09.2013
Ангушт
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Уфа
0 : 3
28.08.2013
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Cибирь
2 : 0
23.08.2013
Химик
1' - 90'
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