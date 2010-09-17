Антон Савин - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Антон
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Савин
|Команда
|Гелиос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|174
|Вес
|69
|Имя
|Антон
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Савин
|Команда
|Гелиос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|174
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.03.2011
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|1:1
|Металлург (Донецк)
|31.10.2010
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|0:2
|Волынь (Луцк)
|24.10.2010
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|2:1
|Металлург (Донецк)
|15.10.2010
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|02.10.2010
|46' -90'
|Арсенал (Киев)
|3:1
|Металлург (Донецк)
|77'
|26.09.2010
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|1:1
|Заря (Луганск)
|17.09.2010
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|1:2
|Металлург (Донецк)