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    Антон Савин - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Антон
    Отчество Васильевич
    Фамилия Савин
    Команда Гелиос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 февраля 1990 (33 года)
    Рост 174
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.03.2011 Был в запасе Ворскла (Полтава) 1:1 Металлург (Донецк)
    31.10.2010 Был в запасе Металлург (Донецк) 0:2 Волынь (Луцк)
    24.10.2010 Был в запасе Карпаты (Львов) 2:1 Металлург (Донецк)
    15.10.2010 Был в запасе Металлург (Донецк) 0:2 Шахтер (Донецк)
    02.10.2010 46' -90' Арсенал (Киев) 3:1 Металлург (Донецк)
    77'
    26.09.2010 Был в запасе Металлург (Донецк) 1:1 Заря (Луганск)
    17.09.2010 Был в запасе Металлург (Запорожье) 1:2 Металлург (Донецк)
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