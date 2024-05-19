Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Антон Кравченко - статистика

Завершил карьеру
23 марта 1991 (35)
#4 | Защитник
189 см | 79 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Александрия
11
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Верес
2 : 2
19.05.2024
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
85' - 90'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Александрия
2 : 2
04.05.2024
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Колос
0 : 0
28.04.2024
Александрия
78' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Александрия
1 : 2
21.04.2024
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Александрия
2 : 2
17.04.2024
Оболонь
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Александрия
0 : 1
13.04.2024
Динамо К
1' - 74'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Черноморец
3 : 2
07.04.2024
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Минай
2 : 2
31.03.2024
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Александрия
1 : 0
15.03.2024
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Харьков
0 : 3
11.12.2023
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Кривбасс
2 : 1
02.12.2023
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Александрия
1 : 0
11.11.2023
Верес
87' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Днепр-1
1 : 0
06.11.2023
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Рух
0 : 0
28.10.2023
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Александрия
0 : 1
21.10.2023
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 10 тур
ЛНЗ
0 : 0
07.10.2023
Александрия
1' - 90'
54'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Динамо К
4 : 2
01.10.2023
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Александрия
1 : 5
22.09.2023
Черноморец
1' - 90'
73'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Александрия
1 : 1
16.09.2023
Минай
Был в запасе
Главные новости
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
3
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
3
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
2
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
5
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
4
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
1
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
1
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+