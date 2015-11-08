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    Антон Кравченко - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Антон
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Кравченко
    Команда Сталь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 марта 1991 (31 год)
    Рост 189
    Вес 79
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сталь 19 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2016 1' -90' Олимпик (Донецк) 0:2 Сталь (Каменское)
    84'
    30.04.2016 1' -90' Днепр (Днепр) 2:0 Сталь (Каменское)
    23.04.2016 84' -90' Сталь (Каменское) 0:0 Металлист (Харьков)
    19.03.2016 1' -29' Сталь (Каменское) 1:0 Говерла (Ужгород)
    13.03.2016 1' -90' Волынь (Луцк) 1:0 Сталь (Каменское)
    05.03.2016 1' -90' Сталь (Каменское) 2:2 Александрия (Александрия)
    15'
    06.12.2015 1' -90' Сталь (Каменское) 1:0 Олимпик (Донецк)
    38'
    28.11.2015 1' -90' Заря (Луганск) 2:1 Сталь (Каменское)
    57'
    22.11.2015 1' -90' Сталь (Каменское) 1:1 Карпаты (Львов)
    08.11.2015 1' -90' Динамо (Киев) 2:0 Сталь (Каменское)
    01.11.2015 Был в запасе Черноморец (Одесса) 1:1 Сталь (Каменское)
    17.10.2015 1' -90' Сталь (Каменское) 0:6 Днепр (Днепр)
    66'
    03.10.2015 1' -90' Металлист (Харьков) 1:1 Сталь (Каменское)
    27.09.2015 1' -90' Сталь (Каменское) 3:0 Металлург (Запорожье)
    19.09.2015 1' -90' Шахтер (Донецк) 2:0 Сталь (Каменское)
    13.09.2015 1' -90' Сталь (Каменское) 1:2 Ворскла (Полтава)
    29.08.2015 63' -90' Говерла (Ужгород) 0:0 Сталь (Каменское)
    16.08.2015 1' -90' Сталь (Каменское) 1:2 Волынь (Луцк)
    08.08.2015 1' -90' Александрия (Александрия) 1:1 Сталь (Каменское)
    36'
    02.08.2015 1' -90' Сталь (Каменское) 2:0 Заря (Луганск)
    25.07.2015 Был в запасе Карпаты (Львов) 1:0 Сталь (Каменское)
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