Антон Кравченко - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Антон
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Кравченко
|Команда
|Сталь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 марта 1991 (31 год)
|Рост
|189
|Вес
|79
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Антон
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Кравченко
|Команда
|Сталь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 марта 1991 (31 год)
|Рост
|189
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сталь
|19
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2016
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|0:2
|Сталь (Каменское)
|84'
|30.04.2016
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|2:0
|Сталь (Каменское)
|23.04.2016
|84' -90'
|Сталь (Каменское)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|19.03.2016
|1' -29'
|Сталь (Каменское)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|13.03.2016
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:0
|Сталь (Каменское)
|05.03.2016
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|2:2
|Александрия (Александрия)
|15'
|06.12.2015
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|1:0
|Олимпик (Донецк)
|38'
|28.11.2015
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Сталь (Каменское)
|57'
|22.11.2015
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|08.11.2015
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Сталь (Каменское)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Сталь (Каменское)
|17.10.2015
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|0:6
|Днепр (Днепр)
|66'
|03.10.2015
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:1
|Сталь (Каменское)
|27.09.2015
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|3:0
|Металлург (Запорожье)
|19.09.2015
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Сталь (Каменское)
|13.09.2015
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|29.08.2015
|63' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Сталь (Каменское)
|16.08.2015
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|1:2
|Волынь (Луцк)
|08.08.2015
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:1
|Сталь (Каменское)
|36'
|02.08.2015
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|2:0
|Заря (Луганск)
|25.07.2015
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Сталь (Каменское)