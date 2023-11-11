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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Верес
Александрия - Верес: обзор матча 11 ноября 2023
Александрия
11.11.2023, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Верес
84'
Ж. Альвина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Александрия - Верес
Желтая карточка
Н. Шевченко
90'
+5
Замена
Y. Bazaev
️️️️
А. Шулянский
90'
+2
89'
Замена
Р. Ковалюк
️️️️
В. Шарай
89'
Замена
Д. Свитюха
️️️️
А. Кучеренко
Замена
А. Кравченко
️️️️
Р. Плакса
87'
84'
Желтая карточка
Д. Балан
ГОЛ! 1:0!
Ж. Альвина
84'
Желтая карточка
Ж. Альвина
83'
80'
Замена
А. Близниченко
️️️️
Я. Сикейра
80'
Замена
В. Гакман
️️️️
Н. Гайдучик
71'
Желтая карточка
Я. Сикейра
Замена
А. Кулаков
️️️️
В. Погорилый
69'
Замена
Ж. Альвина
️️️️
Жеовани
69'
Замена
А. Кулаковский
️️️️
К. Сигеев
69'
67'
Замена
Е. Шевченко
️️️️
С. Вовченко
63'
Желтая карточка
С. Вовченко
Желтая карточка
Д. Скорко
58'
Желтая карточка
С. Логинов
41'
28'
Желтая карточка
Ж. Сезар
Пенальти не реализован!
Жеовани
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
10
Родион Плакса
АП
5
Жеовани
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Верес
47
Богдан Когут
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
39
Денис Балан
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
23
Александр Кучеренко
ОП
88
Андрей Кухарук
ЦП
8
Яго Сикейра
ЦП
89
Николай Гайдучик
ЦФ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
88
Andrii Boiko
ЦЗ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
33
José Hernández
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
23
Артем Кулаковский
ЦП
55
Жуан Альвина
ПВ
17
Andriy Andreychuk
ЦФ
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Верес
78
Арсений Коркодым
ВР
71
Василь Гакман
ЦЗ
5
Евгений Шевченко
ЦЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
15
Роман Ковалюк
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
44
Evgeny Past
ЦФ
14
Максим Марусич
ЦФ
20
Денис Свитюха
ЦФ
3-1-2-2-2
30
Шевченко
22
Скорко
5
Савченко
18
Логинов
23
Копина
66
Сигеев
50
Шостак
14
Шулянский
10
Плакса
88
Погорилый
5
Жеовани
4-1-2-1-2
47
Когут
39
Балан
6
Сезар
5
Курко
3
Вовченко
23
Кучеренко
88
Кухарук
8
Сикейра
77
Шарай
9
Шестаков
89
Гайдучик
5
Жеовани
55
Альвина
55
Альвина
5
Жеовани
10
Плакса
4
Кравченко
4
Кравченко
10
Плакса
66
Сигеев
23
Кулаковский
23
Кулаковский
66
Сигеев
14
Шулянский
17
17
14
Шулянский
88
Погорилый
10
Кулаков
10
Кулаков
88
Погорилый
77
Шарай
15
Ковалюк
15
Ковалюк
77
Шарай
89
Гайдучик
71
Гакман
71
Гакман
89
Гайдучик
3
Вовченко
5
Шевченко
5
Шевченко
3
Вовченко
8
Сикейра
7
Близниченко
7
Близниченко
8
Сикейра
23
Кучеренко
20
Свитюха
20
Свитюха
23
Кучеренко
Остались в запасе
Александрия
Верес
1
Георгий Ермаков
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
88
Andrii Boiko
ЦЗ
33
José Hernández
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
17
Andriy Andreychuk
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
78
Арсений Коркодым
ВР
19
Даниил Хондак
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
14
Максим Марусич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Остались в запасе
1
Георгий Ермаков
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
88
Andrii Boiko
ЦЗ
33
José Hernández
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
17
Andriy Andreychuk
ЦФ
Остались в запасе
78
Арсений Коркодым
ВР
19
Даниил Хондак
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
14
Максим Марусич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Главный тренер
Юрий Вирт
Статистика матча Александрия - Верес
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Александр Соловьян
(Киев)
Стадион:
Ника
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