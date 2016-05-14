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Сергей Погорелый - статистика

Завершил карьеру
28 июля 1986 (40)
#23 | Вратарь
191 см | 88 кг
Украина
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Металлист
14
-18
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлист
1 : 4
14.05.2016
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Черноморец
0 : 1
07.05.2016
Металлист
1' - 90'
89'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлист
1 : 0
30.04.2016
Олимпик
1' - 90'
90'
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Сталь
0 : 0
23.04.2016
Металлист
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Александрия
2 : 0
28.11.2015
Металлист
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Металлист
0 : 1
22.11.2015
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
07.11.2015
Металлист
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Олимпик
3 : 0
18.10.2015
Металлист
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Металлист
1 : 1
03.10.2015
Сталь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Металлист
1 : 2
27.09.2015
Днепр
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Металлург
0 : 0
19.09.2015
Металлист
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Металлист
0 : 5
11.09.2015
Шахтер
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Ворскла
1 : 0
29.08.2015
Металлист
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Металлист
2 : 2
16.08.2015
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Волынь
2 : 2
07.08.2015
Металлист
1' - 90'
2'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Металлист
1 : 1
02.08.2015
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Заря
0 : 0
25.07.2015
Металлист
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Металлист
2 : 0
18.07.2015
Карпаты
1' - 90'
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