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    Сергей Погорелый - статистика

    #23 | Вратарь
    Имя Сергей
    Отчество Петрович
    Фамилия Погорелый
    Команда Металлист
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 28 июля 1986 (36 лет)
    Рост 191
    Вес 88
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 14 -18 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2016 1' -90' Металлист (Харьков) 1:4 Динамо (Киев)
    07.05.2016 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:1 Металлист (Харьков)
    89'
    30.04.2016 1' -90' Металлист (Харьков) 1:0 Олимпик (Донецк)
    90'
    23.04.2016 1' -90' Сталь (Каменское) 0:0 Металлист (Харьков)
    28.11.2015 Был в запасе Александрия (Александрия) 2:0 Металлист (Харьков)
    22.11.2015 Был в запасе Металлист (Харьков) 0:1 Заря (Луганск)
    07.11.2015 Был в запасе Карпаты (Львов) 1:1 Металлист (Харьков)
    18.10.2015 Был в запасе Олимпик (Донецк) 3:0 Металлист (Харьков)
    03.10.2015 1' -90' Металлист (Харьков) 1:1 Сталь (Каменское)
    27.09.2015 1' -90' Металлист (Харьков) 1:2 Днепр (Днепр)
    19.09.2015 1' -90' Металлург (Запорожье) 0:0 Металлист (Харьков)
    11.09.2015 1' -90' Металлист (Харьков) 0:5 Шахтер (Донецк)
    29.08.2015 1' -90' Ворскла (Полтава) 1:0 Металлист (Харьков)
    16.08.2015 1' -90' Металлист (Харьков) 2:2 Говерла (Ужгород)
    07.08.2015 1' -90' Волынь (Луцк) 2:2 Металлист (Харьков)
    2'
    02.08.2015 1' -90' Металлист (Харьков) 1:1 Александрия (Александрия)
    25.07.2015 1' -90' Заря (Луганск) 0:0 Металлист (Харьков)
    18.07.2015 1' -90' Металлист (Харьков) 2:0 Карпаты (Львов)
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