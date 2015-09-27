Сергей Погорелый - статистика
#23 | Вратарь
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Погорелый
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|191
|Вес
|88
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Погорелый
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|191
|Вес
|88
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|14
|-18
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:4
|Динамо (Киев)
|07.05.2016
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Металлист (Харьков)
|89'
|30.04.2016
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Олимпик (Донецк)
|90'
|23.04.2016
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|28.11.2015
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|2:0
|Металлист (Харьков)
|22.11.2015
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Заря (Луганск)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Металлист (Харьков)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Олимпик (Донецк)
|3:0
|Металлист (Харьков)
|03.10.2015
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:1
|Сталь (Каменское)
|27.09.2015
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:2
|Днепр (Днепр)
|19.09.2015
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|11.09.2015
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:5
|Шахтер (Донецк)
|29.08.2015
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|16.08.2015
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:2
|Говерла (Ужгород)
|07.08.2015
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|2:2
|Металлист (Харьков)
|2'
|02.08.2015
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:1
|Александрия (Александрия)
|25.07.2015
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|18.07.2015
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:0
|Карпаты (Львов)