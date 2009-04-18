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    Виктор Лачугин - статистика

    Имя Виктор
    Отчество Викторович
    Фамилия Лачугин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 апреля 1990 (32 года)
    Рост 196
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амкар (мол) 15 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.07.2009 1' -90' Химки (мол) (Химки) 3:1 Амкар (мол) (Пермь)
    18.07.2009 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:2 Локомотив (мол) (Москва)
    10.07.2009 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Динамо (мол) (Москва)
    13.06.2009 80' -90' Томь (мол) (Томск) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    28.05.2009 1' -61' Амкар (мол) (Пермь) 1:2 Раменское (Раменское )
    22.05.2009 1' -75' Спартак М (мол) (Москва) 5:0 Амкар (мол) (Пермь)
    15.05.2009 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:1 Рубин (мол) (Казань)
    09.05.2009 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 4:1 Амкар (мол) (Пермь)
    25.04.2009 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 0:1 Амкар (мол) (Пермь)
    18.04.2009 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:1 Академия Кубань (Краснодар)
    90'
    11.04.2009 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:2 Амкар (мол) (Пермь)
    04.04.2009 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    20.03.2009 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:1 Амкар (мол) (Пермь)
    13.03.2009 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 4:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    48'
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