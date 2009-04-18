Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Кубань (мол)
Амкар (мол) - Кубань (мол): обзор матча 18 апреля 2009
Амкар (мол)
18.04.2009, суббота, 16:30
Чемпионат России. Молодежное первенство, 5 тур
2 : 1
Завершен
Кубань (мол)
39'
А. Померко
62'
Д. Садиков
40'
А. Винников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Кубань (мол)
Желтая карточка
В. Лачугин
+2
Замена
Д. Кравцов
️️️️
В. Гаглоев
+1
Замена
М. Папшис
️️️️
А. Рябокобыленко
Желтая карточка
В. Дмитренко
Замена
С. Поминов
️️️️
А. Долженко
Замена
Е. Рудаков
️️️️
Д. Дзахов
Замена
В. Шахов
️️️️
А. Винников
Желтая карточка
Р. Бугаев
Замена
А. Долженко
️️️️
А. Хохлов
Замена
Р. Баратов
️️️️
А. Галстян
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
А. Субботин
ГОЛ! 2:1!
Д. Садиков
Замена
Е. Курдус
️️️️
М. Жавнерчик
Желтая карточка
А. Хохлов
Замена
Д. Садиков
️️️️
М. Билаонов
Замена
Р. Половов
️️️️
С. Сретенович
ГОЛ! 1:1!
А. Винников
ГОЛ! 1:0!
А. Померко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
0
Евгений Сериков
ВР
19
Евгений Сырков
ЦЗ
2
Владимир Паскаянц
ЦЗ
0
Виктор Лачугин
ЦЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
20
Алексей Померко
ОП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
53
Михаил Билаонов
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Кубань (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Александр Хохлов
ЛЗ
6
Павел Миненко
ЦЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
0
Артуш Галстян
ЦП
0
Евгений Одинцов
ЦП
39
Антон Винников
ЦП
42
Антон Кабанов
ЦФ
Амкар (мол)
41
Максим Шумайлов
ВР
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
2
Алексей Савельев
ЦЗ
10
Мариус Папшис
ЦП
0
Денис Кравцов
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Кубань (мол)
70
Алексей Чуев
ВР
55
Сергей Поминов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
73
Евгений Курдус
ЦП
37
Артем Долженко
ЦП
18
Роман Половов
ЦФ
4
Ренат Баратов
ЦФ
4-2-2-2
0
Сериков
19
Сырков
2
Паскаянц
0
Лачугин
2
Макагонов
5
Рябокобыленко
20
Померко
27
Гаглоев
71
Дзахов
9
Субботин
53
Билаонов
3-2-3-1
22
Пузин
6
Миненко
0
Сретенович
5
Дмитренко
8
Бугаев
5
Хохлов
0
Галстян
0
Одинцов
39
Винников
42
Кабанов
5
Рябокобыленко
10
Папшис
10
Папшис
5
Рябокобыленко
71
Дзахов
88
Рудаков
88
Рудаков
71
Дзахов
27
Гаглоев
0
Кравцов
0
Кравцов
27
Гаглоев
9
Субботин
7
Тюкалов
7
Тюкалов
9
Субботин
53
Билаонов
11
Садиков
11
Садиков
53
Билаонов
0
Сретенович
18
Половов
18
Половов
0
Сретенович
15
Жавнерчик
73
Курдус
73
Курдус
15
Жавнерчик
0
Галстян
4
Баратов
4
Баратов
0
Галстян
5
Хохлов
37
Долженко
37
Долженко
5
Хохлов
Долженко
55
Поминов
55
Поминов
Долженко
39
Винников
29
Шахов
29
Шахов
39
Винников
Остались в запасе
Амкар (мол)
Кубань (мол)
2
Алексей Савельев
ЦЗ
41
Максим Шумайлов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
70
Алексей Чуев
ВР
Остались в запасе
2
Алексей Савельев
ЦЗ
41
Максим Шумайлов
ВР
Остались в запасе
70
Алексей Чуев
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Амкар (мол) - Кубань (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
Новости команд
Все
Амкар (мол)
Кубань (мол)
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+