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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - ЦСКА (мол)
Амкар (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 04 апреля 2009
Амкар (мол)
04.04.2009, суббота, 12:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 3 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
12'
А. Субботин
55'
А. Кудрявцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
Д. Пилипчук
️️️️
А. Померко
Замена
️️️️
Д. Замешаев
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
М. Папшис
ГОЛ! 1:1!
А. Кудрявцев
Замена
Е. Шеренков
️️️️
А. Столяренко
Замена
А. Киселев
️️️️
Ю. Петраков
Замена
В. Паскаянц
️️️️
М. Билаонов
Замена
Д. Садиков
️️️️
А. Субботин
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
А. Савельев
Замена
М. Папшис
️️️️
В. Закоптелов
Желтая карточка
Д. Замешаев
Желтая карточка
В. Гаглоев
Желтая карточка
Е. Сериков
Желтая карточка
А. Субботин
16'
ГОЛ! 1:0!
А. Субботин
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
0
Евгений Сериков
ВР
2
Алексей Савельев
ЦЗ
19
Евгений Сырков
ЦЗ
0
Виктор Лачугин
ЦЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
8
Владислав Закоптелов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
77
Михаил Афанасьев
ПП
53
Михаил Билаонов
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
ЦСКА (мол)
25
Артур Нигматуллин
ВР
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
13
Александр Кудрявцев
ЦП
10
Максим Федоров
ЦП
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
0
Ганию Болайи Осени
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Йелле Гус
Амкар (мол)
41
Максим Шумайлов
ВР
2
Владимир Паскаянц
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
10
Мариус Папшис
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
0
Дмитрий Пилипчук
ЦФ
11
Дамир Садиков
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Иван Скрипник
ВР
0
Евгений Шеренков
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
11
Алексей Волков
ЦФ
26
Артак Григорян
ЦФ
4-1-3-2
0
Сериков
2
Савельев
19
Сырков
0
Лачугин
2
Макагонов
20
Померко
8
Закоптелов
27
Гаглоев
77
Афанасьев
9
Субботин
53
Билаонов
4-4-2
25
Нигматуллин
8
Федотов
20
Столяренко
4
Никитин
14
Драгунов
77
Петраков
10
Федоров
44
Замешаев
13
Кудрявцев
91
Заболотный
0
Осени
53
Билаонов
2
Паскаянц
2
Паскаянц
53
Билаонов
8
Закоптелов
10
Папшис
10
Папшис
8
Закоптелов
20
Померко
0
Пилипчук
0
Пилипчук
20
Померко
Папшис
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
Папшис
2
Савельев
7
Тюкалов
7
Тюкалов
2
Савельев
9
Субботин
11
Садиков
11
Садиков
9
Субботин
20
Столяренко
0
Шеренков
0
Шеренков
20
Столяренко
77
Петраков
20
Киселев
20
Киселев
77
Петраков
Остались в запасе
Амкар (мол)
ЦСКА (мол)
41
Максим Шумайлов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
11
Алексей Волков
ЦФ
26
Артак Григорян
ЦФ
1
Иван Скрипник
ВР
Главный тренер
Йелле Гус
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
Остались в запасе
11
Алексей Волков
ЦФ
26
Артак Григорян
ЦФ
1
Иван Скрипник
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Йелле Гус
Статистика матча Амкар (мол) - ЦСКА (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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