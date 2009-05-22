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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Амкар (мол)
Спартак М (мол) - Амкар (мол): обзор матча 22 мая 2009
Спартак М (мол)
22.05.2009, пятница, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 10 тур
5 : 0
Завершен
Амкар (мол)
11'
А. Малоян
65'
А. Малоян
74'
Джано
80'
Джано
90'
А. Бажев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Амкар (мол)
Желтая карточка
Е. Сериков
ГОЛ с пенальти! 5:0!
А. Бажев
Замена
А. Малеев
️️️️
А. Малоян
ГОЛ! 4:0!
Джано
Замена
И. Гультяев
️️️️
И. Чежия
Замена
Е. Сырков
️️️️
В. Лачугин
Замена
Д. Пилипчук
️️️️
М. Билаонов
Замена
Е. Ситников
️️️️
В. Паскаянц
ГОЛ! 3:0!
Джано
Замена
М. Папшис
️️️️
Д. Дзахов
Вторая желтая
В. Гаглоев
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
Д. Садиков
ГОЛ! 2:0!
А. Малоян
Замена
А. Фомин
️️️️
К. Советкин
Замена
Джано
️️️️
Ф. Кудряшов
Замена
Д. Каюмов
️️️️
В. Рыжков
Замена
Р. Сабитов
️️️️
А. Павленко
ГОЛ! 1:0!
А. Малоян
11'
Желтая карточка
В. Гаглоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
25
Александр Кожевников
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
20
Игнас Дедура
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
10
Константин Советкин
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Амкар (мол)
0
Евгений Сериков
ВР
0
Виктор Лачугин
ЦЗ
2
Владимир Паскаянц
ЦЗ
2
Алексей Савельев
ЦЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
20
Алексей Померко
ОП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
53
Михаил Билаонов
ЦФ
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Спартак М (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
7
Джано
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
17
Артем Фомин
ЦФ
Амкар (мол)
41
Максим Шумайлов
ВР
21
Евгений Ситников
ЦЗ
19
Евгений Сырков
ЦЗ
10
Мариус Папшис
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
0
Дмитрий Пилипчук
ЦФ
4-4-2
26
Джиоев
30
Кудряшов
3
Чежия
20
Дедура
25
Кожевников
10
Григорьев
8
Павленко
28
Рыжков
10
Советкин
0
Малоян
9
Бажев
4-2-2-2
0
Сериков
2
Макагонов
2
Паскаянц
2
Савельев
0
Лачугин
5
Рябокобыленко
20
Померко
27
Гаглоев
71
Дзахов
11
Садиков
53
Билаонов
10
Советкин
17
Фомин
17
Фомин
10
Советкин
0
Малоян
8
Малеев
8
Малеев
0
Малоян
3
Чежия
35
Гультяев
35
Гультяев
3
Чежия
8
Павленко
34
Сабитов
34
Сабитов
8
Павленко
30
Кудряшов
7
Джано
7
Джано
30
Кудряшов
28
Рыжков
7
Каюмов
7
Каюмов
28
Рыжков
71
Дзахов
10
Папшис
10
Папшис
71
Дзахов
2
Паскаянц
21
Ситников
21
Ситников
2
Паскаянц
53
Билаонов
0
Пилипчук
0
Пилипчук
53
Билаонов
0
Лачугин
19
Сырков
19
Сырков
0
Лачугин
11
Садиков
7
Тюкалов
7
Тюкалов
11
Садиков
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Амкар (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
41
Максим Шумайлов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
1
Иван Комиссаров
ВР
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Спартак М (мол) - Амкар (мол)
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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