Валерий Архипенко - статистика
#82 | Нападающий
|Имя
|Валерий
|Фамилия
|Архипенко
|Команда
|Ленинградец
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 февраля 2006 (18 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Валерий
|Фамилия
|Архипенко
|Команда
|Ленинградец
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 февраля 2006 (18 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.10.2024
|Был в запасе
|Ленинградец
|1:1
|Сибирь
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
|06.10.2024
|Был в запасе
|Авангард
|1:1
|Ленинградец
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 12 тур
|29.09.2024
|Был в запасе
|Велес
|0:1
|Ленинградец
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
|21.09.2024
|Был в запасе
|Ленинградец
|2:0
|Спартак К
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур