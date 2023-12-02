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Гнистан
Евгений Башкиров
Новости
€ 100 тыс
Евгений Башкиров - новости
Гнистан
6 июля 1991 (35)
#44 | Полузащитник
175 см | 64 кг
Россия
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Фото
Россиянин стал лучшим полузащитником сезона в чемпионате Финляндии
2023.12.02 18:05
1
31-летний Башкиров подписал контракт с финским клубом
2023.03.10 15:15
Башкиров покинул «Санта-Колому»: «Спросите у него, почему уехал»
2022.11.18 09:27
1
Башкиров прояснил свой статус в андоррской «Санта-Коломе»
2022.10.08 09:09
Воспитанник «Зенита» Башкиров присоединился к «Санта-Коломе» Черышева
2022.10.02 01:01
«Уфа» пытается подписать воспитанника «Зенита»
2022.09.21 23:22
31-летний Башкиров размышляет над предложением клуба Черышева из Андорры
2022.08.11 18:32
1
Башкиров прокомментировал свое будущее после сорвавшегося перехода в «Рубин»
2022.06.24 17:35
«Факел» хочет подписать Башкирова. В апреле он ушел из «Заглембе»
2022.06.15 13:42
Покинувший «Заглембе» Башкиров прибыл в расположение «Рубина»
2022.04.25 23:21
Жигулев вслед за Башкировым покинул польский «Заглембе»
2022.04.21 00:12
1
«Заглембе» расторг контракт с Башкировым не из-за политики («Матч ТВ»)
2022.04.13 18:28
«Заглембе» объявил о расторжении контракта с Башкировым
2022.04.12 19:59
Видео
Башкиров забил свой первый гол в сезоне ППЛ
2021.04.25 09:08
10
ППЛ. «Заглембе» с Башкировым победил «Варту» и вышел на первое место
2020.08.28 21:05
ППЛ. «Заглембе» с Башкировым в составе одержал четвертую победу в пяти последних матчах
2020.07.18 21:35
1
Дубль россиянина Башкирова принес «Заглембе» победу над «Короной» в матче чемпионата Польши
2020.06.27 10:27
ППЛ. «Заглембе» всухую победил «Лодзь», Башкиров провел весь матч и получил карточку
2020.06.19 21:02
1
ППЛ. «Заглембе» Башкирова и «Лех» Жамалетдинова обменялись тремя голами
2020.06.06 20:29
1
ППЛ. «Заглембе» с Башкировым разгромил «Погонь», который идет выше в таблице
2020.05.30 00:04
1
Видео
Польский «Заглембе» объявил о подписании экс-хавбека «Рубина» Башкирова
2020.02.26 19:43
Sport24: Башкиров перейдет в польский «Заглембе»
2020.02.25 10:36
2
«Бизнес Online»: покинувший «Рубин» Башкиров перейдет в польский клуб
2020.02.24 22:20
Фото
«Рубин» расторг контракт с Башкировым
2020.02.24 18:42
8
Башкирова удалили в первом тайме матча с «Динамо»
2019.07.21 19:48
4
Фото
«Рубин» объявил о переходе Башкирова
2019.01.31 16:11
6
Башкиров может перейти из «Крыльев» в «Рубин»
2019.01.16 09:05
4
Молло, Надсон покинули «Крылья Советов»; Башкиров, Чочиев – на трансфере
2019.01.10 19:12
2
Дело Башкирова рассмотрят в суде Санкт-Петербурга 26 ноября
2018.11.15 08:30
8
Сегодня будет рассмотрено дело о вождении в нетрезвом виде авто хавбеком «Крыльев» Башкировым
2018.10.31 11:19
5
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