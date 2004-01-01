ППЛ. «Заглембе» с Башкировым разгромил «Погонь», который идет выше в таблице

Польский «Заглембе» провел первый матч с марта, когда чемпионат страны был прерван из-за коронавируса. Команда в гостях крупно победила «Погонь».

Весь матч провел российский полузащитник Евгений Башкиров. Его команда идет в таблице десятой из 16.

Чемпионат Польши. ППЛ. 27-й тур

Погонь – Заглембе – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Дражич, 7; 0:2 – Бохар, 27; 0:3 – Бялек, 42.