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    ППЛ. «Заглембе» с Башкировым разгромил «Погонь», который идет выше в таблице

    Польский «Заглембе» провел первый матч с марта, когда чемпионат страны был прерван из-за коронавируса. Команда в гостях крупно победила «Погонь».

    Весь матч провел российский полузащитник Евгений Башкиров. Его команда идет в таблице десятой из 16.

    Чемпионат Польши. ППЛ. 27-й тур

    Погонь – Заглембе – 0:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Дражич, 7; 0:2 – Бохар, 27; 0:3 – Бялек, 42.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      serga.morozov 27 минут назад

      Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока бecплатнo если хочешь снять дaвaлку или проверь свою может она там есть. (я вот знакомую и сoсeдку нашёл там) Вот cайт ---- https://go2cut.ru/aEQ

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      Рейтинг: +831

      фанат джигурды 44 минуты назад

      Погонь сыграла погано.

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