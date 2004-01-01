ППЛ. «Заглембе» с Башкировым разгромил «Погонь», который идет выше в таблице

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Польский «Заглембе» провел первый матч с марта, когда чемпионат страны был прерван из-за коронавируса. Команда в гостях крупно победила «Погонь».
Весь матч провел российский полузащитник Евгений Башкиров. Его команда идет в таблице десятой из 16.
Чемпионат Польши. ППЛ. 27-й тур
Погонь – Заглембе – 0:3 (0:3)
Голы: 0:1 – Дражич, 7; 0:2 – Бохар, 27; 0:3 – Бялек, 42.