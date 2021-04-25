Башкиров забил свой первый гол в сезоне ППЛ

Полузащитник польского «Заглембе» Евгений Башкиров накануне забил мяч в матче чемпионата страны против «Пяста» (2:2). Это первый гол россиянина в сезоне ППЛ.
Также в этой встрече россиянин сделал голевой пас. Это единственный матч Башкирова в сезоне ППЛ, где он отметился хотя бы одним результативным действием.
- Всего 29-летний уроженец Санкт-Петербурга провел в сезоне ППЛ 22 матча.
- «Заглембе» занимает в таблице 5-е место.
- Башкиров играет в Польше с прошлого года.
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Источник: твиттер «Матч ТВ»