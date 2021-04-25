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    Башкиров забил свой первый гол в сезоне ППЛ

    Полузащитник польского «Заглембе» Евгений Башкиров накануне забил мяч в матче чемпионата страны против «Пяста» (2:2). Это первый гол россиянина в сезоне ППЛ.

    Также в этой встрече россиянин сделал голевой пас. Это единственный матч Башкирова в сезоне ППЛ, где он отметился хотя бы одним результативным действием.

    • Всего 29-летний уроженец Санкт-Петербурга провел в сезоне ППЛ 22 матча.
    • «Заглембе» занимает в таблице 5-е место.
    • Башкиров играет в Польше с прошлого года.

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:08
    Комментарии2
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      Рейтинг: +86

      ALEXMAN888 31 минуту назад

      И, мне сейчас, что сделать? Кто это? Писец, дебилизм!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12576

      Garrincha58 > ALEXMAN888 9 минут назад

      ничего не надо делать

      1
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