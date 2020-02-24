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«Рубин» расторг контракт с Башкировым

24 февраля 2020, 18:42
8

«Рубин» объявил об уходе полузащитника Евгения Башкирова из команды.

«ФК «Рубин» и 28-летний полузащитник Евгений Башкиров расторгли контракт по соглашению сторон. «Рубин» благодарит Евгения за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!» – сообщается на сайте казанцев.

  • Башкиров перешел в «Рубин» в январе 2019 года.
  • Хавбек сыграл за команду 25 матчей, отметился одним голом и одной голевой передачей.
  • Контракт Башкирова с «Рубином» истекал летом 2020 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Рубина«
Россия. Премьер-лига Рубин Башкиров Евгений
Комментарии (8)
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Zigagurt
1582560377
Надеюсь Крылья не подберут опять
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Evklid
1582562485
Как Рубин удерживается в премьер-лиге с таким составом столько лет - невероятно
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Давид59
1582564036
Женя, у тебя на гитаре лучше получается играть. Дуй в шоу-бизнес! Вся жизнь ещё впереди!
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Mister_Tomsk
1582566554
в томи был хорош
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novikovaaleksan
1582566614
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BRO_football
1582572039
ЦСКА подберёт
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AHTUNGBOL
1582576924
Может это он поломал Тарасова...
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El_Chori
1582580111
Каааак?!(((( обидно((
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