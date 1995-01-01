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    «Рубин» расторг контракт с Башкировым

    «Рубин» объявил об уходе полузащитника Евгения Башкирова из команды.

    «ФК «Рубин» и 28-летний полузащитник Евгений Башкиров расторгли контракт по соглашению сторон. «Рубин» благодарит Евгения за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!» – сообщается на сайте казанцев.

    • Башкиров перешел в «Рубин» в январе 2019 года.
    • Хавбек сыграл за команду 25 матчей, отметился одним голом и одной голевой передачей.
    • Контракт Башкирова с «Рубином» истекал летом 2020 года.

    Источник: Официальный сайт «Рубина«

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2093

      Давид59 39 минут назад

      Женя, у тебя на гитаре лучше получается играть. Дуй в шоу-бизнес! Вся жизнь ещё впереди!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +44

      Evklid 1 час назад

      Как Рубин удерживается в премьер-лиге с таким составом столько лет - невероятно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1107

      Литейный4 1 час назад

      В Спартак этот неликвид. Там собралась вся эскадрилья сбитых лётчиков. Гыгыгы

      -1
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      Рейтинг: +27

      Zigagurt 1 час назад

      Надеюсь Крылья не подберут опять

      0
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