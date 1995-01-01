«Рубин» расторг контракт с Башкировым

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«Рубин» объявил об уходе полузащитника Евгения Башкирова из команды.
«ФК «Рубин» и 28-летний полузащитник Евгений Башкиров расторгли контракт по соглашению сторон. «Рубин» благодарит Евгения за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!» – сообщается на сайте казанцев.
- Башкиров перешел в «Рубин» в январе 2019 года.
- Хавбек сыграл за команду 25 матчей, отметился одним голом и одной голевой передачей.
- Контракт Башкирова с «Рубином» истекал летом 2020 года.
Евгений Башкиров покидает нашу команду.⠀ФК «Рубин» и 28-летний полузащитник Евгений Башкиров расторгли контракт по соглашению сторон⠀ФК «Рубин» благодарит Евгения за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере! https://t.co/JUPGvoSC6z pic.twitter.com/4uUr65Bj8X— «Рубин» Казань (@fcrk) 24 февраля 2020 г.