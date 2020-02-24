«Рубин» расторг контракт с Башкировым

«Рубин» объявил об уходе полузащитника Евгения Башкирова из команды.

«ФК «Рубин» и 28-летний полузащитник Евгений Башкиров расторгли контракт по соглашению сторон. «Рубин» благодарит Евгения за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!» – сообщается на сайте казанцев.

Башкиров перешел в «Рубин» в январе 2019 года.

Хавбек сыграл за команду 25 матчей, отметился одним голом и одной голевой передачей.

Контракт Башкирова с «Рубином» истекал летом 2020 года.