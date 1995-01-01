Видать Женёк захватил с собой из Самары курева , из-за которого его выперли из КС, полякам нравится, вот они и крушат всех подряд.
В 37-м туре чемпионата Польши «Заглембе» победил «Гурник». Весь матч в составе гостей провел российский полузащитник Евгений Башкиров.
«Заглембе» в последних пяти матчах одержал четыре победы. В группе вылета команда занимает второе место из восьми клубов.
Чемпионат Польши. ППЛ. Группа вылета. 37-й тур
Гурник – Заглембе – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Бялек, 13; 0:2 – Стажиньски, 67 (с пенальти).