Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    ППЛ. «Заглембе» с Башкировым в составе одержал четвертую победу в пяти последних матчах

    В 37-м туре чемпионата Польши «Заглембе» победил «Гурник». Весь матч в составе гостей провел российский полузащитник Евгений Башкиров.

    «Заглембе» в последних пяти матчах одержал четыре победы. В группе вылета команда занимает второе место из восьми клубов.

    Чемпионат Польши. ППЛ. Группа вылета. 37-й тур

    Гурник – Заглембе – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бялек, 13; 0:2 – Стажиньски, 67 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:35
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17602

      DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      Видать Женёк захватил с собой из Самары курева , из-за которого его выперли из КС, полякам нравится, вот они и крушат всех подряд.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77916
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru