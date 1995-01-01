ППЛ. «Заглембе» с Башкировым в составе одержал четвертую победу в пяти последних матчах

В 37-м туре чемпионата Польши «Заглембе» победил «Гурник». Весь матч в составе гостей провел российский полузащитник Евгений Башкиров.

«Заглембе» в последних пяти матчах одержал четыре победы. В группе вылета команда занимает второе место из восьми клубов.

Чемпионат Польши. ППЛ. Группа вылета. 37-й тур

Гурник – Заглембе – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бялек, 13; 0:2 – Стажиньски, 67 (с пенальти).