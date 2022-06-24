Башкиров прокомментировал свое будущее после сорвавшегося перехода в «Рубин»

Воспитанник «Зенита» Евгений Башкиров ответил на вопросы о своем будущем.

– Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что клуб не будет подписывать с вами контракт.

– Если он так сказал, значит, ему виднее.

– Тогда хотелось бы узнать о вашем будущем.

– Я усиленно занимаюсь своим будущим.

– Сейчас у вас есть варианты?

– Варианты всегда есть.

– Значит, вы в переговорах?

– Да.

30-летний Башкиров – свободный агент.

Его последний клуб – польский «Заглембе».

Сообщалось, что полузащитника хочет подписать «Факел».

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