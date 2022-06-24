Башкиров прокомментировал свое будущее после сорвавшегося перехода в «Рубин»

Воспитанник «Зенита» Евгений Башкиров ответил на вопросы о своем будущем.
– Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что клуб не будет подписывать с вами контракт.
– Если он так сказал, значит, ему виднее.
– Тогда хотелось бы узнать о вашем будущем.
– Я усиленно занимаюсь своим будущим.
– Сейчас у вас есть варианты?
– Варианты всегда есть.
– Значит, вы в переговорах?
– Да.
- 30-летний Башкиров – свободный агент.
- Его последний клуб – польский «Заглембе».
- Сообщалось, что полузащитника хочет подписать «Факел».
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Источник: «РБ Спорт»