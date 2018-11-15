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    Дело Башкирова рассмотрят в суде Санкт-Петербурга 26 ноября

    Мировой судья 129-го судебного участка Санкт-Петербурга 26 ноября рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении полузащитника «Крыльев Советов» Евгения Башкирова.

    Месяц назад его задержали сотрудники ДПС за вождение в нетрезвом виде. Тогда медицинское освидетельствование показало наличие в крови 27-летнего футболиста алкоголя, превышающее норму в три раза. В его отношении был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния»).

    Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до двух лет.

    Ранее мировой судья в Самаре удовлетворил ходатайство о передаче дела Башкирова в мировой суд в Петербурге по месту его прописки.

    «Это просто жесть». Опубликовано видео задержания Башкирова

    Источник: «Р-Спорт»

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    15.11.2018 08:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5679

      Дядя Серёжа 15 ноября 2018, 12:05

      Конфисковать автомобиль в помощь отмирающим клубам.

      0
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > Дядя Серёжа 15 ноября 2018, 14:50

      Какой автомобиль? Тот который он в каршеринге взял??

      0
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      Рейтинг: +117

      Tonka88 15 ноября 2018, 10:22

      По максимуму его, на два года без прав

      0
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 15 ноября 2018, 09:57

      Редеют ряды футболеров РПЛ... В ФНЛ, тьфу-тьфу, пока все с правами и на свободе.

      1
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 15 ноября 2018, 09:36

      Самая важная новость утра! Прочитал, чтобы узнать, кто такой Башкиров.

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 ноября 2018, 08:53

      На кол, смутьяна!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 ноября 2018, 08:42

      Надо было судить по месту совершения административного правонарушения и фактического его проживания, а не регистрации.

      2
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