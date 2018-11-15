Дело Башкирова рассмотрят в суде Санкт-Петербурга 26 ноября

Мировой судья 129-го судебного участка Санкт-Петербурга 26 ноября рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении полузащитника «Крыльев Советов» Евгения Башкирова.

Месяц назад его задержали сотрудники ДПС за вождение в нетрезвом виде. Тогда медицинское освидетельствование показало наличие в крови 27-летнего футболиста алкоголя, превышающее норму в три раза. В его отношении был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния»).

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до двух лет.

Ранее мировой судья в Самаре удовлетворил ходатайство о передаче дела Башкирова в мировой суд в Петербурге по месту его прописки.

«Это просто жесть». Опубликовано видео задержания Башкирова