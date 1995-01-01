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    ППЛ. «Заглембе» Башкирова и «Лех» Жамалетдинова обменялись тремя голами

    В матче 28-го тура чемпионата Польши «Заглембе» не смог обыграть «Лех». В основе у хозяев вышел Евгений Башкиров, провел весь матч.

    У «Леха» на 73-й минуте на замену вышел нападающий Тимур Жамалетдинов, принадлежащий ЦСКА.

    Чемпионат Польши. ППЛ. 28-й тур

    Заглембе – Лех – 3:3 (3:1)

    Голы: 1:0 – Стажиньски, 8 (с пенальти); 1:1 – Гюткьер, 31; 2:1 – Зивец, 26; 3:1 – Стажиньски, 40 (с пенальти); 3:2 – Каминьски, 77; 3:3 – Рамирес, 88 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +57281

      Chernyi Lis 23 минуты назад

      и ваще причем тут они...одни пенальти плять..пусть играют там где достойны быть..

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      Рейтинг: +348

      Puddle 57 минут назад

      Лех» Жамалетдинова... Так написано, будто он владелец или теренер)

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