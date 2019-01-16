Башкиров может перейти из «Крыльев» в «Рубин»

Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров может продолжить карьеру в «Рубине».

27-летний россиянин находится на просмотре в казанском клубе и вместе с командой тренируется на сборе в Турции.

Ранее сообщалось, что «Крылья» выставили футболиста на трансфер.