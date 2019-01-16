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    Башкиров может перейти из «Крыльев» в «Рубин»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров может продолжить карьеру в «Рубине».

    27-летний россиянин находится на просмотре в казанском клубе и вместе с командой тренируется на сборе в Турции.

    Ранее сообщалось, что «Крылья» выставили футболиста на трансфер.

    • В этом сезоне РПЛ Башкиров провел 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
    • В октябре игрок был задержан за езду на автомобиле в нетрезвом виде.

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    16.01.2019 09:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 января 2019, 12:44

      В КС уже перебор и надо освобождаться от лишних. Нельзя сказать что Башкиров плохой игрок.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 января 2019, 09:33

      "Рубин"берёт свободных агентов или в аренду не дорогих игроков, а покупает молодых за небольшие деньги, тому есть причины.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Фанат Рубина 16 января 2019, 09:55

      Сейчас появились деньги в "Динамо" и Женя скорей всего туда пойдёт. " Рубин" больше 500т. евро не может предложить "лички".

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Фанат Рубина 16 января 2019, 15:13

      Хохлов и такому будет рад полузащитнику, более качественного и мастеровитого в " Динамо" трудно будет заманить. Они не могут конкурировать с "Зенитом", ЦСКА, "Спартаком, "Локо" и "Краснодаром".

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