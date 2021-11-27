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Павел Евсеев
Статистика
Павел Евсеев - статистика
Завершил карьеру
28 ноября 1990 (35)
#5 | Защитник
186 см | 72 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2015/2016
Товарищеские матчи 2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2010
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
КАМАЗ
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 0
27.11.2021
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
КАМАЗ
0 : 0
17.11.2021
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
КАМАЗ
4 : 1
23.10.2021
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
КАМАЗ
1 : 1
13.10.2021
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
КАМАЗ
2 : 1
29.08.2021
Факел
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
КАМАЗ
0 : 1
21.08.2021
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
КАМАЗ
3 : 0
14.08.2021
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волгарь
0 : 1
08.08.2021
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
КАМАЗ
1 : 2
31.07.2021
СКА-Хабаровск
1' - 71'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 1
23.07.2021
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
КАМАЗ
1 : 0
17.07.2021
Текстильщик
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
КАМАЗ
1 : 1
10.07.2021
Алания
Был в запасе
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