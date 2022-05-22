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Диего Перотти
Статистика
Диего Перотти - статистика
Завершил карьеру
26 июля 1988 (38), Морено
#8 | Нападающий
175 см | 69 кг
Аргентина
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2021/2022
Турция. Суперлига 2020/2021
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
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Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
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Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок Испании 2010
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Салернитана
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Салернитана
0 : 4
22.05.2022
Удинезе
63' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
1 : 1
14.05.2022
Салернитана
80' - 90'
84'
84'
Италия. Серия А, 36 тур
Салернитана
1 : 1
08.05.2022
Кальяри
84' - 90'
90'
Италия. Серия А, 20 тур
Салернитана
2 : 1
05.05.2022
Венеция
84' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
1 : 1
02.05.2022
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Салернитана
2 : 1
24.04.2022
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
1 : 2
16.04.2022
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
2 : 0
20.03.2022
Салернитана
1' - 60'
Италия. Серия А, 29 тур
Салернитана
2 : 2
12.03.2022
Сассуоло
46' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
5 : 0
04.03.2022
Салернитана
60' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Салернитана
1 : 1
26.02.2022
Болонья
71' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Салернитана
2 : 2
19.02.2022
Милан
69' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
1 : 1
13.02.2022
Салернитана
62' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
2 : 2
07.02.2022
Специя
65' - 90'
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