Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2021/2022 Турция. Суперлига 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Испания. Примера 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Испания. Примера 2012/2013 Испания. Кубок 2011/2012 Испания. Примера 2011/2012 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Суперкубок Испании 2010 Испания. Кубок 2009/2010 Испания. Примера 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Испания. Примера 2008/2009