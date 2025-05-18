Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Argyrios Darelas - статистика

НЕК
#8 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
НЕК
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
18.05.2025
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НЕК
3 : 0
14.05.2025
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Аякс
0 : 3
11.05.2025
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НЕК
1 : 1
03.05.2025
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Херенвен
1 : 0
27.04.2025
НЕК
81' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
НЕК
2 : 1
11.04.2025
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Спарта
2 : 0
06.04.2025
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
НЕК
3 : 3
29.03.2025
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Утрехт
0 : 1
15.03.2025
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
НЕК
2 : 3
09.03.2025
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Фейеноорд
0 : 0
01.03.2025
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Твенте
2 : 0
23.02.2025
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
НЕК
2 : 2
16.02.2025
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Гронинген
2 : 1
08.02.2025
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
НЕК
3 : 3
01.02.2025
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
НЕК
4 : 1
19.01.2025
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Зволле
0 : 1
11.01.2025
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Виллем II
4 : 1
22.12.2024
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
НЕК
1 : 1
15.12.2024
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Гоу Эхед Иглс
5 : 0
07.12.2024
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
1 : 2
01.12.2024
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 2
24.11.2024
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
РКС Ваалвейк
0 : 3
09.11.2024
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
НЕК
6 : 0
03.11.2024
Гронинген
79' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Алмере Сити
1 : 0
25.10.2024
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
3 : 0
19.10.2024
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
НАК Бреда
1 : 0
05.10.2024
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
НЕК
1 : 1
28.09.2024
Фейеноорд
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
НЕК
1 : 2
21.09.2024
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
ПСВ
2 : 0
14.09.2024
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Фортуна
0 : 3
31.08.2024
НЕК
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
НЕК
1 : 0
24.08.2024
Зволле
81' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
17.08.2024
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
НЕК
1 : 2
10.08.2024
Твенте
83' - 90'
Главные новости
Ромуло оценил влияние багажа Аленичева на последнее чемпионство «Спартака»
10:52
Раскрыта сумма, которую Нигерия получила от России за товарищеский матч
10:43
3
Юран предложил Дзюбе играть за «Урал» без выездных матчей
10:34
Тренер Португалии объяснил конфликт с Роналду
10:21
Юран назвал условие для чемпионства «Спартака»
09:40
4
Тренер Португалии принял решение по извинениям перед Роналду
09:17
3
Тренер Португалии оценил 4 победы подряд в Лиге наций
08:52
Тренер Португалии объявил, кто решит будущее Роналду в сборной
08:29
Стало известно, когда Батраков может выиграть первый трофей
08:14
Дзюбу хочет клуб РПЛ, местонахождение Роналду, победа «Зенита» и другие новости
00:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+