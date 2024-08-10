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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Твенте
НЕК - Твенте: обзор матча 10 августа 2024
НЕК
10.08.2024, суббота, 19:45
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
1 : 2
Завершен
Твенте
28'
К. Сано
8'
С. Ламмерс
54'
А. Ван Хоренбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Твенте
Замена
С. Хансен
️️️️
Б. Нуйтинк
84'
Замена
Л. Шоне
️️️️
М. Худемакерс
84'
Замена
A. Darelas
️️️️
Р. Гонсалес
83'
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
B. Önal
72'
72'
Замена
К. Эйтинг
️️️️
М. Влап
72'
Замена
Y. Taha
️️️️
Д. Ротс
61'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
С. Лтайеф
61'
Замена
М. ван Берген
️️️️
С. Стейн
54'
ГОЛ! 1:2!
А. Ван Хоренбек
Пас отдал
Б. Куйперс
33'
Замена
А. Салах-Эддин
️️️️
Ю. Регер
ГОЛ! 1:1!
К. Сано
Пас отдал
Б. ван Рой
28'
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Ламмерс
Пас отдал
С. Лтайеф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
(К)
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
24
Кодаи Сано
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
25
Sami Ouaissa
ЦФ
19
Başar Önal
ЦФ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Твенте
1
Ларс Уннершталь
(К)
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Мичел Влап
АП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
1
Стейн ван Гассел
ВР
21
D'Leanu Arts
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
29
Kas De Wit
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Argyrios Darelas
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
22
Сонтье Хансен
ЦФ
26
Luc Nieuwenhuijs
ЦФ
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
14
Harrie Kuster
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
4-1-2-3
22
Руфс
24
Вердонк
17
Нуйтинк
4
Маркес
28
ван Рой
4
Худемакерс
24
Сано
6
Пропер
10
Гонсалес
19
25
2-2-3-3
1
Уннершталь
5
Куйперс
38
Брюнс
44
Регер
6
Киоло
47
Лтайеф
14
Стейн
14
Влап
29
Ламмерс
5
Ван Хоренбек
11
Ротс
4
Худемакерс
20
Шоне
20
Шоне
4
Худемакерс
10
Гонсалес
8
8
10
Гонсалес
19
7
Ларсен
7
Ларсен
19
17
Нуйтинк
22
Хансен
22
Хансен
17
Нуйтинк
44
Регер
5
Салах-Эддин
5
Салах-Эддин
44
Регер
14
Влап
6
Эйтинг
6
Эйтинг
14
Влап
11
Ротс
10
10
11
Ротс
47
Лтайеф
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
47
Лтайеф
14
Стейн
7
ван Берген
7
ван Берген
14
Стейн
Остались в запасе
НЕК
Твенте
31
Рейк Янсе
ВР
1
Стейн ван Гассел
ВР
21
D'Leanu Arts
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
29
Kas De Wit
ЦП
26
Luc Nieuwenhuijs
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
14
Harrie Kuster
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
1
Стейн ван Гассел
ВР
21
D'Leanu Arts
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
29
Kas De Wit
ЦП
26
Luc Nieuwenhuijs
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
14
Harrie Kuster
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча НЕК - Твенте
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
5
Нарушения
6
5
Офсайды
1
1
Количество передач
471
468
Сейвы
3
1
Точность передач %
75
79
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.88
2.35
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
Stadion de Goffert, Nijmegen
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