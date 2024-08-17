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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - НЕК
АЗ Алкмаар - НЕК: обзор матча 17 августа 2024
АЗ Алкмаар
17.08.2024, суббота, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
1 : 0
Завершен
НЕК
16'
С. Мейнанс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - НЕК
Желтая карточка
Р. Базур
90'
+9
90'
+5
Желтая карточка
И. Маркес
Замена
Д. Касиус
️️️️
Д. Меллер Вольфе
90'
Замена
М. Мердинк
️️️️
Т. Пэррот
90'
88'
Замена
Б. Перейра
️️️️
Б. ван Рой
Замена
Р. Базур
️️️️
К. Белич
88'
85'
Замена
Т. Оувеян
️️️️
М. Худемакерс
84'
Замена
Л. Шоне
️️️️
B. Önal
Замена
З. Бурместер
️️️️
С. Мейнанс
78'
Замена
К. Белич
️️️️
П. Коопмейнерс
77'
77'
Замена
С. Хансен
️️️️
Р. Гонсалес
66'
Замена
К. Огава
️️️️
S. Ouaissa
Замена
Р. ван Боммел
️️️️
М. ван Бредероде
60'
Желтая карточка
Д. Меллер Вольфе
22'
ГОЛ! 1:0!
С. Мейнанс
16'
15'
Желтая карточка
М. Худемакерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
8
Йорди Класи
(К)
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
11
Ибрахим Садик
ПВ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
4
Иван Маркес
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
(К)
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
24
Кодаи Сано
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
19
Başar Önal
ЦФ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
25
Sami Ouaissa
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
АЗ Алкмаар
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
30
Денсо Касиус
ПЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
17
Кристиян Белич
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
1
Стейн ван Гассел
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
29
Kas De Wit
ЦП
8
Argyrios Darelas
ЦП
22
Сонтье Хансен
ЦФ
9
Коки Огава
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Овусу-Одуро
3
Вольфе
3
Гос
5
Пенетра
2
Майкума
6
Коопмейнерс
8
Класи
21
Мейнанс
9
ван Бредероде
11
Садик
19
Пэррот
4-1-2-3
22
Руфс
28
ван Рой
17
Нуйтинк
24
Вердонк
4
Маркес
4
Худемакерс
24
Сано
6
Пропер
25
10
Гонсалес
19
3
Вольфе
30
Касиус
30
Касиус
3
Вольфе
6
Коопмейнерс
17
Белич
17
Белич
6
Коопмейнерс
Белич
23
Базур
23
Базур
Белич
21
Мейнанс
10
Бурместер
10
Бурместер
21
Мейнанс
9
ван Бредероде
7
ван Боммел
7
ван Боммел
9
ван Бредероде
19
Пэррот
9
Мердинк
9
Мердинк
19
Пэррот
4
Худемакерс
2
Оувеян
2
Оувеян
4
Худемакерс
28
ван Рой
18
Перейра
18
Перейра
28
ван Рой
19
20
Шоне
20
Шоне
19
10
Гонсалес
22
Хансен
22
Хансен
10
Гонсалес
25
9
Огава
9
Огава
25
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
НЕК
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
42
Джейден Аддаи
ПВ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
31
Рейк Янсе
ВР
1
Стейн ван Гассел
ВР
29
Kas De Wit
ЦП
8
Argyrios Darelas
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
42
Джейден Аддаи
ПВ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
1
Стейн ван Гассел
ВР
29
Kas De Wit
ЦП
8
Argyrios Darelas
ЦП
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча АЗ Алкмаар - НЕК
2
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
10
11
Офсайды
3
2
Количество передач
518
399
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.03
0.39
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Edwin Van de Graaf, Netherlands
Стадион:
АФАС Штадион
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