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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - НЕК
ПСВ - НЕК: обзор матча 14 сентября 2024
ПСВ
14.09.2024, суббота, 17:30
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
2 : 0
Завершен
НЕК
11'
Л. де Йонг (П)
16'
Г. Тил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - НЕК
Замена
Т. Ланд
️️️️
Г. Тил
87'
Замена
А. Нагало
️️️️
Р. Фламинго
87'
76'
Замена
Э. Лирацис
️️️️
Т. Оувеян
75'
Желтая карточка
Д. Пропер
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
67'
Замена
К. Дриух
️️️️
М. Тилльман
67'
Замена
И. Сайбари
️️️️
Й. Схаутен
67'
60'
Замена
И. Маркес
️️️️
Ф. Сандлер
60'
Замена
С. Хансен
️️️️
B. Önal
60'
Замена
S. Ouaissa
️️️️
Р. Гонсалес
ГОЛ! 2:0!
Г. Тил
Пас отдал
О. Боскальи
16'
13'
Замена
М. Худемакерс
️️️️
К. Огава
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. де Йонг
11'
9'
Красная карточка
К. Сано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
20
Гус Тил
АП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
НЕК
1
Стейн ван Гассел
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
(К)
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
6
Дирк Пропер
ЦП
24
Кодаи Сано
ЦП
9
Коки Огава
ЦФ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
19
Başar Önal
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
33
Michael Bresser
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
18
Тиго Ланд
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
4
Иван Маркес
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Argyrios Darelas
ЦП
22
Сонтье Хансен
ЦФ
25
Sami Ouaissa
ЦФ
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
3-2-3-2
44
Бенитес
6
Фламинго
21
Боскальи
32
Дамс
25
Верман
22
Схаутен
20
Тил
37
Ледесма
11
Бакайоко
26
де Йонг
10
Тилльман
3-2-2-3
1
ван Гассел
3
Сандлер
17
Нуйтинк
24
Вердонк
18
Перейра
2
Оувеян
6
Пропер
24
Сано
19
10
Гонсалес
9
Огава
6
Фламинго
39
Нагало
39
Нагало
6
Фламинго
22
Схаутен
34
Сайбари
34
Сайбари
22
Схаутен
20
Тил
18
Ланд
18
Ланд
20
Тил
10
Тилльман
24
Дриух
24
Дриух
10
Тилльман
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
3
Сандлер
4
Маркес
4
Маркес
3
Сандлер
2
Оувеян
2
Лирацис
2
Лирацис
2
Оувеян
9
Огава
4
Худемакерс
4
Худемакерс
9
Огава
19
22
Хансен
22
Хансен
19
10
Гонсалес
25
25
10
Гонсалес
Остались в запасе
ПСВ
НЕК
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
33
Michael Bresser
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
31
Рейк Янсе
ВР
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Argyrios Darelas
ЦП
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
33
Michael Bresser
ЦЗ
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Argyrios Darelas
ЦП
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча ПСВ - НЕК
1
1
Всего ударов по воротам
26
2
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
15
3
Нарушения
9
5
Количество передач
698
206
Сейвы
1
9
Точность передач %
89
59
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
19
2
Удары из-за пределов штрафной
7
0
xG (ожидаемые голы)
2.31
0.07
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
- : -
05.12.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Деннис Хиглер
Стадион:
Филипс
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