Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Утрехт
НЕК - Утрехт: обзор матча 24 ноября 2024
НЕК
24.11.2024, воскресенье, 14:15
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
1 : 2
Завершен
Утрехт
48'
С. Хансен
35'
Й. Катлин
62'
В. Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Утрехт
90'
Замена
М. Дидден
️️️️
В. Йенсен
79'
Замена
Д. Мин
️️️️
А. Декотт
79'
Замена
О. Ромени
️️️️
Й. Катлин
Замена
S. Ouaissa
️️️️
Р. Гонсалес
70'
Замена
B. Önal
️️️️
В. ван Крой
70'
Замена
Э. Лирацис
️️️️
Б. Перейра
70'
64'
Желтая карточка
Й. Катлин
Замена
Д. Пропер
️️️️
М. Худемакерс
63'
62'
ГОЛ! 1:2!
В. Йенсен
Пас отдал
С. Хореманс
58'
Замена
Т. Бут
️️️️
М. Родригес
ГОЛ! 1:1!
С. Хансен
48'
35'
ГОЛ! 0:1!
Й. Катлин
Пас отдал
П. Ааронсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
(К)
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
24
Кодаи Сано
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
22
Сонтье Хансен
ЦФ
9
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
(К)
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
29
Оскар Фрауло
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
НЕК
1
Стейн ван Гассел
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Argyrios Darelas
ЦП
25
Sami Ouaissa
ЦФ
19
Başar Önal
ЦФ
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Утрехт
16
Tom de Graaff
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
18
Йенс Торнстра
ОП
18
Тэйлор Бут
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
4-1-1-1-3
22
Руфс
24
Вердонк
4
Маркес
17
Нуйтинк
18
Перейра
4
Худемакерс
24
Сано
32
ван Крой
9
Огава
22
Хансен
10
Гонсалес
4-2-3-1
1
Баркас
2
Хореманс
3
ван дер Хоорн
24
Виргевер
34
Эль-Каруани
29
Фрауло
55
Йенсен
22
Родригес
10
Ааронсон
10
Катлин
9
Декотт
18
Перейра
2
Лирацис
2
Лирацис
18
Перейра
4
Худемакерс
6
Пропер
6
Пропер
4
Худемакерс
10
Гонсалес
25
25
10
Гонсалес
32
ван Крой
19
19
32
ван Крой
22
Родригес
18
Бут
18
Бут
22
Родригес
10
Катлин
10
Ромени
10
Ромени
10
Катлин
9
Декотт
9
Мин
9
Мин
9
Декотт
55
Йенсен
3
Дидден
3
Дидден
55
Йенсен
Остались в запасе
НЕК
Утрехт
1
Стейн ван Гассел
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Argyrios Darelas
ЦП
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
16
Tom de Graaff
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
18
Йенс Торнстра
ОП
14
Зидан Икбал
ЦП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
1
Стейн ван Гассел
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Argyrios Darelas
ЦП
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Остались в запасе
16
Tom de Graaff
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
18
Йенс Торнстра
ОП
14
Зидан Икбал
ЦП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча НЕК - Утрехт
1
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
5
Нарушения
9
11
Количество передач
559
329
Сейвы
4
5
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.26
0.59
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
3 : 4
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
3 : 4
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Stadion de Goffert, Nijmegen
Новости команд
Все
НЕК
Утрехт
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+