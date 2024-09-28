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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Фейеноорд
НЕК - Фейеноорд: обзор матча 28 сентября 2024
НЕК
28.09.2024, суббота, 19:45
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
1 : 1
Завершен
Фейеноорд
34'
С. Хансен
88'
Ж. Лотомба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Фейеноорд
Желтая карточка
B. Önal
90'
+7
Замена
Э. Лирацис
️️️️
Б. Перейра
90'
+4
88'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Лотомба
78'
Замена
Х. Карранца
️️️️
И. Пайшао
Замена
B. Önal
️️️️
Р. Гонсалес
71'
69'
Замена
А. Хадж Мусса
️️️️
И. Осман
58'
Замена
C. Nadje
️️️️
А. Миламбо
Замена
S. Ouaissa
️️️️
С. Хансен
58'
57'
Замена
У. Буэно
️️️️
Г. Смал
Замена
Л. Шоне
️️️️
Д. Пропер
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Хансен
34'
27'
Желтая карточка
Т. Белен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
(К)
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
6
Дирк Пропер
ЦП
9
Коки Огава
ЦФ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
22
Сонтье Хансен
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
5
Гийс Смал
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
23
Кинтен Тимбер
(К)
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
15
Ибрахим Осман
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
1
Стейн ван Гассел
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Argyrios Darelas
ЦП
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
25
Sami Ouaissa
ЦФ
19
Başar Önal
ЦФ
Фейеноорд
1
Пламен Андреев
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
3-3-1-3
22
Руфс
4
Маркес
17
Нуйтинк
24
Вердонк
2
Оувеян
4
Худемакерс
18
Перейра
6
Пропер
22
Хансен
10
Гонсалес
9
Огава
4-2-2-2
1
Велленройтер
3
Лотомба
17
Ганцко
3
Белен
5
Смал
16
Ин Бом
23
Тимбер
17
Миламбо
14
Пайшао
18
Уэда
15
Осман
18
Перейра
2
Лирацис
2
Лирацис
18
Перейра
6
Пропер
20
Шоне
20
Шоне
6
Пропер
22
Хансен
25
25
22
Хансен
10
Гонсалес
19
19
10
Гонсалес
5
Смал
3
Буэно
3
Буэно
5
Смал
17
Миламбо
18
18
17
Миламбо
14
Пайшао
9
Карранца
9
Карранца
14
Пайшао
15
Осман
23
Хадж Мусса
23
Хадж Мусса
15
Осман
Остались в запасе
НЕК
Фейеноорд
31
Рейк Янсе
ВР
1
Стейн ван Гассел
ВР
8
Argyrios Darelas
ЦП
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
1
Пламен Андреев
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
1
Стейн ван Гассел
ВР
8
Argyrios Darelas
ЦП
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Остались в запасе
1
Пламен Андреев
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча НЕК - Фейеноорд
1
1
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
9
Нарушения
12
9
Офсайды
0
2
Количество передач
299
557
Сейвы
6
3
Точность передач %
68
85
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.03
0.97
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Stadion de Goffert, Nijmegen
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