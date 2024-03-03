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    Павел Лукьянчук - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Павел
    Отчество Олегович
    Фамилия Лукьянчук
    Команда Оболонь
    Состав Основной
    Родной город Запорожье
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 мая 1996 (27 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.05.2024 1' - 90' Оболонь 1:0 ЛНЗ Украина. Премьер-лига, 27 тур
    28.04.2024 1' - 72' Заря 0:0 Оболонь Украина. Премьер-лига, 26 тур
    22.04.2024 1' - 90' Металлист 1925 1:1 Оболонь Украина. Премьер-лига, 25 тур
    86'
    17.04.2024 1' - 90' Александрия 2:2 Оболонь Украина. Премьер-лига, 15 тур
    13.04.2024 74' - 90' Оболонь 1:1 Минай Украина. Премьер-лига, 24 тур
    06.04.2024 Был в запасе Верес 3:0 Оболонь Украина. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оболонь 23 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.05.2024 1' -90' Оболонь (Киев) 1:0 ЛНЗ (Черкасы)
    28.04.2024 1' -72' Заря (Луганск) 0:0 Оболонь (Киев)
    22.04.2024 1' -90' Металлист 1925 (Харьков) 1:1 Оболонь (Киев)
    86'
    17.04.2024 1' -90' Александрия (Александрия) 2:2 Оболонь (Киев)
    13.04.2024 74' -90' Оболонь (Киев) 1:1 Минай (Минай)
    06.04.2024 Был в запасе Верес (Ровно) 3:0 Оболонь (Киев)
    30.03.2024 1' -90' Оболонь (Киев) 0:3 Шахтер (Донецк)
    16.03.2024 75' -90' Оболонь (Киев) 1:0 Полесье (Житомир)
    09.03.2024 72' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Оболонь (Киев)
    03.03.2024 1' -90' Оболонь (Киев) 0:1 Днепр-1 (Днепр)
    26.02.2024 1' -90' Оболонь (Киев) 1:1 Черноморец (Одесса)
    11.12.2023 1' -90' Динамо (Киев) 2:0 Оболонь (Киев)
    88'
    02.12.2023 1' -90' Колос (Ковалевка) 0:0 Оболонь (Киев)
    11.11.2023 1' -88' Оболонь (Киев) 0:1 Ворскла (Полтава)
    06.11.2023 1' -90' Рух (Львов) 2:2 Оболонь (Киев)
    29.10.2023 1' -90' ЛНЗ (Черкасы) 3:0 Оболонь (Киев)
    20.10.2023 1' -90' Оболонь (Киев) 2:4 Заря (Луганск)
    08.10.2023 1' -90' Оболонь (Киев) 1:0 Металлист 1925 (Харьков)
    01.10.2023 1' -90' Минай (Минай) 0:1 Оболонь (Киев)
    53'
    22.09.2023 1' -90' Оболонь (Киев) 0:0 Верес (Ровно)
    16.09.2023 1' -90' Шахтер (Донецк) 1:0 Оболонь (Киев)
    02.09.2023 Был в запасе Полесье (Житомир) 2:0 Оболонь (Киев)
    20.08.2023 1' -90' Днепр-1 (Днепр) 1:2 Оболонь (Киев)
    12.08.2023 53' -90' Черноморец (Одесса) 2:0 Оболонь (Киев)
    04.08.2023 1' -90' Оболонь (Киев) 2:4 Динамо (Киев)
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