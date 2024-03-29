Герман Микадзе - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Герман
|Отчество
|Георгиевич
|Фамилия
|Микадзе
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 декабря 2006 (17 лет)
|Имя
|Герман
|Отчество
|Георгиевич
|Фамилия
|Микадзе
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 декабря 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|1' - 90'
|Факел (мол)
|1:1
|Чертаново (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|1' - 87'
|Чертаново (мол)
|2:3
|Зенит (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|42'
|12.04.2024
|1' - 86'
|Урал (мол)
|1:1
|Чертаново (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|15'
|05.04.2024
|1' - 62'
|Чертаново (мол)
|3:3
|Пари НН (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново (мол)
|5
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|1' -90'
|Факел (мол) (Воронеж)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|19.04.2024
|1' -87'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|42'
|12.04.2024
|1' -86'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|15'
|05.04.2024
|1' -62'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:3
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|29.03.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|82'