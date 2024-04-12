Егор Плотников - статистика
#51 | Вратарь
|Имя
|Егор
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Плотников
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 марта 2007 (17 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Егор
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Плотников
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 марта 2007 (17 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол)
|1:2
|Ростов (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол)
|0:0
|Ахмат (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур