Расул Биджилов - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Расул
|Отчество
|Шахинович
|Фамилия
|Биджилов
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Волгоград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 марта 2006 (18 лет)
|Имя
|Расул
|Отчество
|Шахинович
|Фамилия
|Биджилов
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Волгоград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 марта 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.04.2024
|69' - 90'
|Пари НН (мол)
|1:2
|Оренбург (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|79' - 90'
|Чертаново (мол)
|3:3
|Пари НН (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН (мол)
|5
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.04.2024
|69' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|05.04.2024
|79' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:3
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|29.03.2024
|79' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|15.03.2024
|1' -46'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|8:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|08.03.2024
|1' -82'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|46' 30'