Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Вадим Болохан
Статистика
Вадим Болохан - статистика
Завершил карьеру
15 августа 1986 (40)
#23 | Защитник
188 см | 78 кг
Молдова
Статистика
Статистика по турнирам
Лига конференций 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Лига конференций 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Лига наций 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Чемпионат Украины 2009/2010
Чемпионат Украины 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милсами
4
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Астана
1 : 0
01.08.2024
Милсами
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Милсами
1 : 1
25.07.2024
Астана
1' - 90'
Лига конференций, 1 раунд
Милсами
0 : 0
18.07.2024
Торпедо-БелАЗ
1' - 90'
45'
Лига конференций, 1 раунд
Торпедо-БелАЗ
2 : 4
11.07.2024
Милсами
1' - 57'
40'
Главные новости
УЕФА принял новое решение по России и Беларуси
19:55
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
19:28
3
Стало известно, сколько ЦСКА требовал за Кисляка: «Это запретительная сумма»
19:19
4
Мусаев сказал, чего не хватило «Краснодару» для победы над «Оренбургом»
19:05
4
Только одна команда РПЛ еще ни разу не проиграла в этом сезоне
18:38
2
РПЛ. «Краснодар» потерял очки в 3-м матче подряд, сыграв вничью с «Оренбургом» (0:0)
18:08
49
Спартаковец Джику ответил на критику Слуцкого
17:50
3
ЦСКА объявил об уходе легионера
17:27
5
Титов дал совет «Спартаку», как поступить с Максименко
17:09
5
Акинфеев: «Свое последнее слово я еще не сказал»
16:56
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+