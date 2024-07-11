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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Торпедо-БелАЗ - Милсами
Торпедо-БелАЗ - Милсами: обзор матча 11 июля 2024
Торпедо-БелАЗ
11.07.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 4
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Милсами
33'
В. Побудей
89'
А. Ксенофонтов
20'
М. Аруна Камара
30'
Д. Спэтару
50'
Д. Спэтару
80'
М. Аруна Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Милсами
ГОЛ! 2:4!
А. Ксенофонтов
89'
Замена
Т. Шарковский
️️️️
А. Ковалев
82'
80'
ГОЛ! 1:4!
М. Аруна Камара
74'
Замена
И. Ламбарский
️️️️
Д. Спэтару
73'
Желтая карточка
М. Аруна Камара
Замена
К. Премудров
️️️️
А. Залеский
72'
Замена
И. Василевич
️️️️
М. Скавыш
65'
Желтая карточка
А. Шукуров
58'
57'
Замена
H. Okebugwu
️️️️
В. Болохан
50'
ГОЛ! 1:3!
Д. Спэтару
Замена
А. Бутаревич
️️️️
И. Руцкий
46'
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
А. Кобет
46'
40'
Желтая карточка
В. Болохан
ГОЛ! 1:2!
В. Побудей
33'
30'
ГОЛ! 0:2!
Д. Спэтару
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Аруна Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Милсами
31
Mihail Cioban
ВР
23
Вадим Болохан
ЦЗ
6
Ярослав Терехов
ЦП
32
Витус Амуги
ЦП
10
Раду Гынсарь
ЦП
33
Дану Спэтару
ПП
33
Мамаду Аруна Камара
ЦФ
Главный тренер
Игорь Пикущак
Торпедо-БелАЗ
31
Павел Пришивалко
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
25
Илья Василевич
ЦФ
Милсами
27
Вадим Дижинари
ЛЗ
16
Александр Антонюк
ЦП
6
Ion Ghimp
ЦФ
19
Игорь Ламбарский
ЦФ
4-1-3-2
16
Абрамович
11
Левицкий
27
Нечаев
13
Залеский
19
Руцкий
6
Мякиш
30
Побудей
10
Шукуров
17
Ковалев
9
Кобет
15
Скавыш
1-4-1
31
23
Болохан
33
Спэтару
32
Амуги
10
Гынсарь
6
Терехов
33
Камара
19
Руцкий
44
Бутаревич
44
Бутаревич
19
Руцкий
17
Ковалев
10
Шарковский
10
Шарковский
17
Ковалев
13
Залеский
6
Премудров
6
Премудров
13
Залеский
9
Кобет
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
9
Кобет
15
Скавыш
25
Василевич
25
Василевич
15
Скавыш
33
Спэтару
19
Ламбарский
19
Ламбарский
33
Спэтару
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Милсами
31
Павел Пришивалко
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
29
Никита Пацко
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
27
Вадим Дижинари
ЛЗ
16
Александр Антонюк
ЦП
6
Ion Ghimp
ЦФ
Главный тренер
Игорь Пикущак
Остались в запасе
31
Павел Пришивалко
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
29
Никита Пацко
ПВ
Остались в запасе
27
Вадим Дижинари
ЛЗ
16
Александр Антонюк
ЦП
6
Ion Ghimp
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Игорь Пикущак
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Милсами
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Милсами
Лига конференций, 1 раунд
Милсами
0 : 1
16.07.2026
Вележ
Лига конференций, 1 раунд
Вележ
1 : 1
09.07.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Милсами
0 : 3
02.05.2026
Петрокуб
Информация о матче
Главный судья:
Miloš Savović, Montenegro
Стадион:
Торпедо
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