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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Милсами - Торпедо-БелАЗ
Милсами - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 18 июля 2024
Милсами
18.07.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
0 : 0
Первый матч – 4 : 2
Завершен
Торпедо-БелАЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милсами - Торпедо-БелАЗ
81'
Замена
А. Кобет
️️️️
А. Шукуров
75'
Замена
М. Мякиш
️️️️
А. Бутаревич
74'
Желтая карточка
А. Бутаревич
66'
Замена
Т. Шарковский
️️️️
А. Ковалев
Желтая карточка
М. Аруна Камара
60'
48'
Желтая карточка
Е. Абрамович
46'
Замена
И. Василевич
️️️️
М. Скавыш
46'
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
Н. Пацко
Желтая карточка
В. Болохан
45'
+2
22'
Желтая карточка
Н. Пацко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милсами
31
Mihail Cioban
ВР
23
Вадим Болохан
ЦЗ
10
Раду Гынсарь
ЦП
32
Витус Амуги
ЦП
6
Ярослав Терехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
33
Дану Спэтару
ПП
Главный тренер
Игорь Пикущак
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
29
Никита Пацко
ПВ
17
Антон Ковалев
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Милсами
27
Вадим Дижинари
ЛЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
6
Ion Ghimp
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
31
Павел Пришивалко
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
1-4-1
31
23
Болохан
10
Гынсарь
32
Амуги
6
Терехов
33
Спэтару
33
Камара
3-1-1-3-2
16
Абрамович
27
Нечаев
13
Залеский
11
Левицкий
44
Бутаревич
6
Премудров
17
Ковалев
10
Шукуров
30
Побудей
15
Скавыш
29
Пацко
44
Бутаревич
6
Мякиш
6
Мякиш
44
Бутаревич
17
Ковалев
10
Шарковский
10
Шарковский
17
Ковалев
29
Пацко
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
29
Пацко
15
Скавыш
25
Василевич
25
Василевич
15
Скавыш
10
Шукуров
9
Кобет
9
Кобет
10
Шукуров
Остались в запасе
Милсами
Торпедо-БелАЗ
27
Вадим Дижинари
ЛЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
6
Ion Ghimp
ЦФ
Главный тренер
Игорь Пикущак
31
Павел Пришивалко
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
27
Вадим Дижинари
ЛЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
6
Ion Ghimp
ЦФ
Остались в запасе
31
Павел Пришивалко
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
Главный тренер
Игорь Пикущак
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Милсами - Торпедо-БелАЗ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Милсами
Лига конференций, 1 раунд
Милсами
0 : 1
16.07.2026
Вележ
Лига конференций, 1 раунд
Вележ
1 : 1
09.07.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Милсами
0 : 3
02.05.2026
Петрокуб
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Главный судья:
Бенке Шонка
Стадион:
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