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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Милсами - Астана
Милсами - Астана: обзор матча 25 июля 2024
Милсами
25.07.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Астана
57'
Н. Грипши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милсами - Астана
90'
+1
Замена
Э. Астанов
️️️️
У. Камара
86'
Замена
И. Куат
️️️️
М. Томасов
80'
Желтая карточка
Ч. Жоффри
Замена
V. Zavalisca
️️️️
A. Milic
80'
80'
Замена
Б. Осеи
️️️️
А. Аманович
66'
Желтая карточка
К. Казуколовас
Замена
H. Okebugwu
️️️️
В. Амуги
62'
57'
ГОЛ! 0:1!
Н. Грипши
Пас отдал
К. Бартолец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милсами
31
Mihail Cioban
ВР
23
Вадим Болохан
ЦЗ
10
Раду Гынсарь
ЦП
32
Витус Амуги
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
33
Дану Спэтару
ПП
Главный тренер
Игорь Пикущак
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
11
Назми Грипши
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Милсами
1
Игорь Мостовей
ВР
27
Вадим Дижинари
ЛЗ
6
Ярослав Терехов
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
6
Ion Ghimp
ЦФ
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
1-4-1
31
23
Болохан
10
Гынсарь
32
Амуги
19
Ламбарский
33
Спэтару
33
Камара
4-2-3-1
93
Чондрич
2
Бартолец
22
Марочкин
5
Казуколовас
55
Аманович
11
Вороговский
10
Томасов
7
Эбонг
11
Грипши
28
Камара
99
Жоффри
10
Томасов
5
Куат
5
Куат
10
Томасов
55
Аманович
24
Осеи
24
Осеи
55
Аманович
28
Камара
10
Астанов
10
Астанов
28
Камара
Остались в запасе
Милсами
Астана
1
Игорь Мостовей
ВР
27
Вадим Дижинари
ЛЗ
6
Ярослав Терехов
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
6
Ion Ghimp
ЦФ
Главный тренер
Игорь Пикущак
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
1
Игорь Мостовей
ВР
27
Вадим Дижинари
ЛЗ
6
Ярослав Терехов
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
6
Ion Ghimp
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Игорь Пикущак
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Милсами - Астана
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Милсами
Лига конференций, 1 раунд
Милсами
0 : 1
16.07.2026
Вележ
Лига конференций, 1 раунд
Вележ
1 : 1
09.07.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Милсами
0 : 3
02.05.2026
Петрокуб
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Главный судья:
Никола Попов
(София)
Стадион:
Районный спорткомплекс
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